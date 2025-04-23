Устроивших взрыв у правительства Самарской области внесли в список террористов и экстремистов

В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли уроженца Самары Михаила Семакина (дата рождения 6 марта 2006 года) и его отца, уроженца Куйбышева Сергея Семакина (дата рождения 17 марта 1982 года). Информация уже отображается на сайте Росфинмониторинга.

Семакиных подозревают во взрыве у здания правительства Самарской области.

Напомним, в 5:40 27 февраля мужчина бросил гранату на ступени и убежал в сторону Волги. Отсюда он скрылся в автомобиле, за рулем которого был другой человек. В результате взрыва никто не пострадал, была повреждена лишь тротуарная плитка. Правоохранители задержали подозреваемых — местного жителя (предположительно, он кинул гранату) и его сына. Уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

Происходившее у здания правительства попало и на камеры наблюдения. По первоначальным данным, Семякин-старший в момент взрыва мог быть пьян.