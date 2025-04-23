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Преступления Происшествия

Устроивших взрыв у правительства Самарской области внесли в список террористов и экстремистов

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли уроженца Самары Михаила Семакина (дата рождения 6 марта 2006 года) и его отца, уроженца Куйбышева Сергея Семакина (дата рождения 17 марта 1982 года). Информация уже отображается на сайте Росфинмониторинга.

Семакиных подозревают во взрыве у здания правительства Самарской области.

Напомним, в 5:40 27 февраля мужчина бросил гранату на ступени и убежал в сторону Волги. Отсюда он скрылся в автомобиле, за рулем которого был другой человек. В результате взрыва никто не пострадал, была повреждена лишь тротуарная плитка. Правоохранители задержали подозреваемых — местного жителя (предположительно, он кинул гранату) и его сына. Уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

Происходившее у здания правительства попало и на камеры наблюдения. По первоначальным данным, Семякин-старший в момент взрыва мог быть пьян.

Гид потребителя

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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