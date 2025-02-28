Одного из подозреваемых в подрыве гранаты у здания правительства Самарской области отправили под стражу

В Самаре избрали меру пресечения одному из подозреваемых в совершении теракта около здания правительства региона.

Напомним, в 5:40 27 февраля мужчина бросил гранату на ступени и убежал в сторону Волги. Отсюда он скрылся в автомобиле, за рулем которого был другой человек. В результате взрыва никто не пострадал, была повреждена лишь тротуарная плитка. Правоохранители задержали подозреваемых — местного жителя (предположительно, он кинул гранату) и его сына.

Уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору").

Теперь одного из подозреваемых отправили под стражу до 26 апреля.