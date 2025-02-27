Взрыв на ступенях здания правительства Самарской области квалифицировали как теракт

Сотрудники СУ СК РФ по Самарской области возбудили уголовное дело из-за взрыва гранаты возле здания правительства Самарской области.

Напомним, в 5:40 27 февраля мужчина бросил гранату на ступени и убежал в сторону Волги и скрылся на автомобиле, за рулем которого был другой человек. В результате взрыва никто не пострадал, была повреждена лишь тротуарная плитка.

Правоохранители уже задержали подозреваемых — местного жителя, предположительно, он кинул гранату, и его сына.

Уголовное дело возбудили по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору").