На лестнице правительства Самарской области взорвали гранату

ЧП произошло 27 февраля, в 5:40. К лестнице здания правительства Самарской области подбежал мужчина бросил гранату и убежал в сторону Волги.
Все попало на камеры наблюдения. На куртке бросившего гранату был светящийся лейбл. По камерам подозреваемого быстро вычислили. Уже возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт").
Известно, что мужчину привозил к месту сын. К ним силовики прибыли по адресу проживания. Мужчина, бросавший гранату, был пьян. Его задержали. Предполагается, что сегодня его поместят под арест. Свой мотив он не называет.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы