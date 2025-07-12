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Преступления Происшествия

Жительницу Сызрани обвиняют в кредитном мошенничестве

СЫЗРАНЬ. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранский городской суд отправили уголовное дело 28-летней местной жительницы, которую обвиняют в кредитном мошенничестве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, женщина не могла взять кредит из-за низкого дохода. В мае — июне 2024 г. она нашла в интернете объявление о помощи в получении займа и воспользовалась предложением. Неизвестный, чтобы создать видимость необходимого дохода, регулярно переводил обвиняемой суммы от 100 тыс. и выше. Эти деньги женщина возвращала в тот же день через счета родственников и знакомых. Затем она подала заявку на кредит, указав, что ее ежемесячный доход составляет более 1,8 млн руб., и получила 3 млн рублей. Позже обвиняемая прекратила деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Возвращать кредитные деньги она не собиралась.

После задержания женщина рассказала, что более 1 млн руб. она отдала неизвестному, который помог ей оформить заем, А большая часть оставшегося ушла на погашение долгов.

Гид потребителя

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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