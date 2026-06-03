Жительницу Волжского района оштрафовали за хранение марихуаны

В Волжском районе вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении 60-летней местной жительницы, обвиняемой по статье "Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В конце 2025 г. в полицию Волжского района сообщили о возможной причастности женщины к незаконному обороту наркотиков. Ее задержали в частном доме в поселке Самарский. При обследовании придомовой территории в нежилом строении оперативники обнаружили и изъяли 350 граммов марихуаны.
Злоумышленница пояснила, что наркотики приобрела в Интернете и хранила для личного употребления без цели сбыта.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Волжский районный суд. Суд вынес обвинительный приговор и назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках