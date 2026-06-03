Жительницу Волжского района оштрафовали за хранение марихуаны

В Волжском районе вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении 60-летней местной жительницы, обвиняемой по статье "Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В конце 2025 г. в полицию Волжского района сообщили о возможной причастности женщины к незаконному обороту наркотиков. Ее задержали в частном доме в поселке Самарский. При обследовании придомовой территории в нежилом строении оперативники обнаружили и изъяли 350 граммов марихуаны.

Злоумышленница пояснила, что наркотики приобрела в Интернете и хранила для личного употребления без цели сбыта.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Волжский районный суд. Суд вынес обвинительный приговор и назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.