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Преступления Происшествия

Жительницу Волжского района оштрафовали за хранение марихуаны

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе вступил в законную силу обвинительный приговор в отношении 60-летней местной жительницы, обвиняемой по статье "Незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта в крупном размере". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В конце 2025 г. в полицию Волжского района сообщили о возможной причастности женщины к незаконному обороту наркотиков. Ее задержали в частном доме в поселке Самарский. При обследовании придомовой территории в нежилом строении оперативники обнаружили и изъяли 350 граммов марихуаны.

Злоумышленница пояснила, что наркотики приобрела в Интернете и хранила для личного употребления без цели сбыта.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Волжский районный суд. Суд вынес обвинительный приговор и назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

Гид потребителя

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