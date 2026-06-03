В Самарской области будут судить сотрудницу ПВЗ, похитившую более 140 товаров

В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении бывшей сотрудницы ПВЗ, передает ГУ МВД по региону. Ранее не судимую 20-летнюю жительницу Саратовской области, ранее проживавшую в Сызрани, обвиняют по статье "Мошенничество".

В полицию за помощью обратился представитель службы безопасности одного из маркетплейсов. Он заявил, что с июня по декабрь 2025 г. кто-то похитил 140 наименований материальных ценностей стоимостью более 134 тыс. рублей в пункте выдачи заказов на ул. Победы в Сызрани.

Правоохранители по документам смогли предположить, что к хищению причастна менеджер, контракт с которой закончился накануне инвентаризации: имея доступ к программному обеспечению, девушка похитила одежду, бытовую химию, косметику, постельное белье и прочие товары путем оформления фиктивного возврата.

"В настоящее время следственным управлением злоумышленнице, давшей признательные показания, вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного расследования бывший менеджер возместила потерпевшей стороне причиненный ущерб в полном объеме", — отмечается в сообщении.