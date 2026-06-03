В Самарской области будут судить сотрудницу ПВЗ, похитившую более 140 товаров

В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении бывшей сотрудницы ПВЗ, передает ГУ МВД по региону. Ранее не судимую 20-летнюю жительницу Саратовской области, ранее проживавшую в Сызрани, обвиняют по статье "Мошенничество".
В полицию за помощью обратился представитель службы безопасности одного из маркетплейсов. Он заявил, что с июня по декабрь 2025 г. кто-то похитил 140 наименований материальных ценностей стоимостью более 134 тыс. рублей в пункте выдачи заказов на ул. Победы в Сызрани.
Правоохранители по документам смогли предположить, что к хищению причастна менеджер, контракт с которой закончился накануне инвентаризации: имея доступ к программному обеспечению, девушка похитила одежду, бытовую химию, косметику, постельное белье и прочие товары путем оформления фиктивного возврата.
"В настоящее время следственным управлением злоумышленнице, давшей признательные показания, вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного расследования бывший менеджер возместила потерпевшей стороне причиненный ущерб в полном объеме", — отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках