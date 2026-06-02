"Принять без очереди": появились новые подробности дела о коррупции в РЭО ГИБДД

Самарский суд вынес решение по уголовному делу в отношении иностранца, обвинявшегося в даче взятки должностным лицам РЭО ГИБДД города на сумму 180 тыс. рублей.

Дело Собиржона Эргашева, по всей видимости, является одним из массы масштабных уголовных дел о коррупции в РЭО. По данным следствия, история Эргашева началась с того, что ему позвонил знакомый и сообщил, что в России будет запрещено управлять машиной по национальному водительскому удостоверению. Этот знакомый пообещал договориться с сотрудниками ГАИ о выдаче российского водительского удостоверения Эргашеву за 180 тыс. рублей. Эргашев на сделку согласился и деньги отдал.

Как следует из судебных материалов, разоблачил коррупционную схему начальник РЭО ГИБДД УМВД. Полицейский начальник дал показания суду: мол, узнал о шокирующем происшествии на службе. Пока он, начальник, был в отпуске, его подчиненный — начальник экзаменационного отделения РЭО Госавтоинспекции УМВД — привлекал иностранных граждан в РЭО, в том числе из других регионов, для замены и выдачи водительских удостоверений, о чем ему становилось известно из фактической статистики. Начальник РЭО усмотрел в действиях подчиненного коррупционную составляющую и сообщил сотруднику ФСБ, что подчиненный организовывал за вознаграждение выдачу водительских удостоверений выходцам из ближнего зарубежья (стран СНГ), не имеющим российского гражданства, через посредников. А за это получал от заинтересованных в водительских удостоверениях лиц деньги. За каждое водительское удостоверение интересанты передавали через посредников сотруднику РЭО от 50 000 до 150 000 рублей.

Другие свидетели рассказали суду, что начальник экзаменационного отделения РЭО Госавтоинспекции УМВД в период действия льготных условий получения иностранцами водительских удостоверений неоднократно подходил к ним и приказывал принять их без тщательной проверки документов и вне очереди, называя конкретные фамилии иностранных граждан, которых необходимо принять на особых условиях. Иностранцы предоставляли документы, которые инспекторами не проверялись.

В итоге Эргашева приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 180 тыс. рублей. Напомним, недавно приговор за аналогичное преступление выслушал другой иностранец.

Ранее сообщалось, что суд в Самаре рассмотрит и дело бывших сотрудников РЭО о выдаче прав иностранцам. Под следствие попали бывший замначальника отделения РЭО Вячеслав Фролов, а также старший инспектор РЭО Руфия Шайдуллова и ее супруг Румиль Шайдуллов. Их обвинили в получении более чем 900 тыс. руб. от иностранных граждан за незаконную замену национальных водительских удостоверений на российские.