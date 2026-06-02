Самарцев 10 июня приглашают на бесплатную диагностику рака кожи

В среду, 10 июня, с 10:00 до 14:00 на набережной Волги под Некрасовским спуском пройдет бесплатная акция для совершеннолетних жителей региона по профилактике и ранней диагностике рака кожи в рамках Всемирного Дня борьбы с меланомой.
Профилактическая акция для жителей региона включает:
- бесплатный осмотр у врача-онколога и врача-дерматолога,
- консультации по профилактике рака кожи,
- полезную информацию об уходе за кожей, ранней диагностике и факторах риска рака.
Рак кожи - одно из самых распространенных онкологических заболеваний. В Самарской области ежегодно выявляется более 2000 новых случаев.
Лето - время повышенного риска из-за активного солнца, но ранняя диагностика спасает жизни. Приходите проверить кожу и узнайте, как обезопасить себя.
Организаторы: Самарский областной клинический онкодиспансер, Самарская набережная, Клиника красоты и здоровья. Акция проводится при поддержке министерства здравоохранения Самарской области.
Место проведения акции: Набережная Волги под Некрасовским спуском с 10:00 до 14:00.
Участие бесплатное.