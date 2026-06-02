ВТБ прогнозирует рост аудитории мобильного банкинга при сотрудничестве с маркетплейсами

Мобильные приложения российских банков захватывает новая, нефинансовая аудитория. В 2026 году аналитики фиксируют смену парадигмы: рост пользователей обеспечивается не только зарплатными проектами, но и глубокой интеграцией lifestyle-сервисов. Главным трендом становится конвергенция банков и маркетплейсов.
В преддверии ПМЭФ-2026 первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова сообщила, что аудитория онлайн-банка увеличится с 27 до 32 млн клиентов к концу года, а с учетом кооперации с финтех-группой RWB показатель может вырасти в разы. Секрет роста — в трансформации приложения из платежного инструмента в платформу повседневных услуг. По словам Скоробогатовой, нефинансовые сервисы охватывают почти все сценарии жизни клиентов: от доставки еды до покупки авто и планирования путешествий.
Свежая статистика ВТБ подтверждает цифровизацию сложных продуктов. По прогнозам, в этом году через дистанционные каналы будет оформляться более 80% вкладов и накопительных счетов, около 60% кредитов наличными и каждая пятая ипотека. Это объясняется не только удобством, но и экономической выгодой.
Эксперты рынка называют происходящее "гонкой за сверхудержанием". Когда ставки по депозитам и кешбэки среди участников рынка выравниваются, ключевым фактором выбора становится наличие внутри банковского приложения витрины товаров или возможности бесшовного заказа услуг.
Удачные коллаборации, подобные партнерству ВТБ и RWB, создают синергию: банк получает частотный трафик от e-com покупателей, а маркетплейс — доступ к теплой финансовой аудитории. ВТБ уже фиксирует кратный рост ежедневных сессий. Тенденция указывает на то, что к концу десятилетия мобильный банк в России станет единым окном не только в мир финансов, но и в ритейл, связь и туризм, следуя модели азиатских суперприложений.
Стоит напомнить, что в результате недавнего присоединения Почта Банка совокупное число розничных клиентов ВТБ увеличилось на несколько миллионов человек.
