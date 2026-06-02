Ставка на lifestyle: почему банки открывают корнеры и онлайн-магазины мерча

Банки и крупные бренды всё чаще превращают корпоративный мерч в самостоятельный продукт, открывая офлайн-корнеры и полноценные онлайн-витрины. Цель таких проектов — не столько прямые продажи, сколько укрепление эмоциональной связи с аудиторией, повышение узнаваемости имиджевых кампаний и создание сообщества вокруг бренда. Ограниченные тиражи и отсылки к актуальной культурной повестке позволяют быстро формировать ажиотажный спрос: успешные дропы раскупаются за часы и становятся инфоповодом, который кратно усиливает охват основной рекламной кампании. При этом финансовая отдача от мерча, как правило, не является ключевым KPI, а сам проект оценивается через призму вовлечённости клиентов и вирусного распространения в соцсетях.

Одним из последних примеров такого подхода стал ВТБ. В преддверии ПМЭФ-26 банк запустил онлайн-магазин и открыл корнер с лимитированной коллекцией мерча в башне "Евразия" в Москва-Сити, следует из сообщения пресс-службы. Проект стал частью новой имиджевой кампании "Классика вдохновляет", которая стартовала в мае 2026 года и связывает вечные ценности русской литературы с позиционированием "ВТБ — это классика".

В линейку вошли предметы одежды и аксессуары, декорированные принтами и цитатами из произведений русских классиков. Среди товаров — свитшоты, худи, футболки в чёрном и белом цветах, шопперы, лампы для чтения, ежедневники, закладки, бутылки для воды, керамические стаканы и ленты для пропусков. На футболки и худи нанесены строки: "Где нет любви, там нет веселий" (Пушкин), "Виновник вдохновенья" (Цветаева) и "Гений чистой красоты" (Пушкин). Лампа для чтения сопровождается фразой "Светить всегда, светить везде" (Маяковский), а на бутылке для воды размещена цитата Достоевского о "жажде жизни". В июне появится детский ассортимент — футболки, свитшоты и карандаши со стикерпаком.

Одновременно банк презентовал дебетовые карты из лимитированной коллекции "Классика вдохновляет" с авторским дизайном.

"В моменты поиска важных решений или масштабных вызовов многие обращаются к классике. Мы видим в ней опору и источник смыслов, что и постарались отразить в дизайне капсулы. Мерч стал логичным продолжением кампании, — пояснили в пресс-службе ВТБ. — Мы более 20 лет поддерживаем культурные инициативы и стремимся не просто финансировать проекты, но и помогать переосмысливать наследие, делая его частью повседневной жизни".

По оценке опрошенных бренд-стратегов, корнеры с мерчем для банков сегодня — один из наиболее наглядных инструментов построения lifestyle-бренда. Если раньше корпоративная сувенирная продукция воспринималась как раздаточный материал, то лимитированные коллекции с отсылками к искусству, литературе или актуальной моде становятся самостоятельным имиджевым продуктом. Ограниченный тираж, физическая точка выдачи в знаковом месте вроде Москва-Сити и привязка к масштабной рекламной кампании создают эффект дефицита и подогревают интерес.