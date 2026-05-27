СамГМУ получил разрешение на выпуск клеточных препаратов для лечения онкогематологических заболеваний

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) получил разрешение на производство и применение инновационных биомедицинских клеточных продуктов для лечения сложных форм онкогематологических заболеваний.
Индивидуальный биомедицинский клеточный продукт "Anti-CD19 CAR-T клетки человека для аутологичного применения" предназначен для лечения взрослых пациентов с Неходжкинскими В-клеточными лимфомами после двух и более линий системной терапии. Лицензия на производство и применение клеточного продукта выдана министерством здравоохранения РФ. Производство будет осуществляться на базе СамГМУ и станет первым в России на региональном уровне.
"Получение разрешения минздрава РФ — это результат многолетней работы нашей команды. Теперь мы можем официально применять CAR-T клетки для лечения пациентов со сложными формами онкологических заболеваний, — комментирует проректор по научной работе СамГМУ, главный внештатный специалист гематолог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой госпитальной терапии с курсами гематологии и трансфузиологии СамГМУ Игорь Давыдкин. — Ключевое преимущество — безопасность и эффективность. Наш метод лечения обеспечивают быструю реакцию на опухолевые клетки, при этом практически исключается развитие тяжелых реакций. Это открывает большой терапевтический потенциал и дает новый шанс тем пациентам, у которых другие методы лечения уже не работают".
Лечение онкогематологических заболеваний является одним из приоритетных направлений современной медицины. CAR-T/NK терапия — это персонализированное клеточное лечение, при котором собственные иммунные клетки пациента (или донорские) перепрограммируют для борьбы с опухолью. В настоящее время это один из немногих методов, способных привести к полному излечению пациентов с определенными онкогематологическими заболеваниями. Реализация проекта позволит повысить общую выживаемость таких больных в 2 раза, снизить смертность и зависимость от дорогостоящего импорта.
"Сегодня мы получили первый в истории СамГМУ разрешительный документ на производство и применение биомедицинских клеточных продуктов, — комментирует ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. — Это инновационная технология мирового уровня для лечения онкогематологических заболеваний. Мы создали продукт, который работает там, где традиционная медицина уже бессильна. И это полностью наша, российская разработка — от лаборатории до клиники. Для университета это выход на принципиально новый уровень биомедицинских компетенций. Для страны — собственная, независимая от зарубежных поставщиков клеточная терапия высочайшего уровня. Но главное, что за этим документом стоят конкретные пациенты, для которых сегодня заканчиваются все стандартные варианты помощи. Наша CAR-T технология дает им шанс".
Разработка велась при поддержке Московского центра инновационных технологий (Медтеха).
Ранее в отделениях госпитальной терапии Клиник СамГМУ уже был использован новый метод лечения с применением NK-клеточной терапии у больных с множественной миеломой, который показал 80% эффективность, а также отсутствие побочных реакций и серьезных нежелательных явлений.
Ежегодно в такой терапии нуждаются сотни пациентов. С запуском отечественного производства у них появляется реальная надежда на эффективное и доступное лечение.
