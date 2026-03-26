В Тольяттинской детской городской больнице появился новый серверный комплекс

"Татнефть" реализовала очередной социальный проект. Городская детская клиническая больница получила современный серверный комплекс, который обеспечит стабильную работу цифровой инфраструктуры лечебного учреждения.

Компания приобрела новое серверное оборудование, и сегодня оно полностью интегрировано в работу. Современный комплекс обеспечивает надёжную работу информационных сервисов. Теперь каждое диагностическое обследование, будь то биохимический анализ, ультразвуковое сканирование или рентгеновский снимок, мгновенно попадает в единую электронную систему. Врач получает данные в режиме реального времени, не беспокоясь о потерянных бланках.

Это даёт возможность в разы увеличить скорость принятия решений. Специалист, открывая карту пациента, видит полную картину: результаты обследований, заключения коллег, динамику показателей.

Поддержка медицинских учреждений — часть долгосрочной социальной политики "Татнефти". В 2023 году клиника получила эндоскопическое оборудование. Проект реализован при поддержке грантового конкурса Компании "На благо людей" и финансировании Министерства здравоохранения.

"Благодарю руководство "Татнефти" за неоценимую помощь детской больнице. Сейчас мы работаем над подключением блока учёта лекарственных средств в стационаре от аптеки до пациента. Разумеется, подобная цифровизация требовала мощной технической базы. Поэтому модернизация серверного оборудования стала для нас необходимостью. Существующие мощности просто не справлялись с нагрузкой", — говорит Светлана Гаршина, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы.

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Университету "Реавиз" 30 лет

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

