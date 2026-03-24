Жительницу Сызрани в тяжелом состоянии после ДТП эвакуировали в областную больницу на вертолете санавиации

Первый в этом году вылет службы санавиации Самарской области состоялся в марте. С 2026 г. Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи выполняет функцию межрайонной и межрегиональной санитарно-авиационной эвакуации.
Женщина серьезно пострадала в дорожно-транспортном происшествии. С тяжелой политравмой была эвакуирована из Сызранской больницы в Самарскую областную клиническую больниц им. В. Д. Середавина.
"Бригада Самарского областного центра медицины катастроф на вертолете была доставлена в Сызрань. Совместно с коллегами из отделения скорой медицинской помощи Сызранской больницы пациентку осмотрели и доставили до воздушного судна, — рассказала главный внештатный специалист по медицине катастроф министерства здравоохранения Самарской области, директор Самарского областного центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Мария Горбунова. — Во время полета специалисты центра проводили интенсивную терапию. На месте уже ждал реанимобиль, на котором девушку доставили в областную больницу для специализированного лечения".
Медицинский вертолет "Ансат" оснащен кардиомонитором, аппаратом искусственной вентиляции легких, дефибриллятором, электрокардиографом, медицинскими укладками, лекарственными средствами для оказания экстренной и неотложной помощи. Развитие системы санитарной авиации в регионе стало возможным благодаря тесному взаимодействию Минздрава Самарской области с Национальной службой санитарной авиации.
"В рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" реализуются мероприятия по совершенствованию экстренной медицинской помощи. Важным мероприятием федерального проекта является развитие медицинской эвакуации пациентов с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме. В Самарской области санитарная авиация возобновила свою работу с 2020 года. За данный период совершено 630 вылетов и эвакуировано 682 пациента. По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева на территории Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина запланировано строительство вертолетной площадки", — отметила руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева.
Напомним, что в конце 2025 г. в областной центр медицины катастроф было поставлено 7 реанимобилей, оснащенных современным, уникальным оборудованием экспертного класса.
По словам Марии Горбуновой, в автомобилях установлены кардиомониторы, аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, электрокардиографы, портативные аппараты ИВЛ, реанимационные наборы. Кроме того, в 4 реанимобилях установлены аппараты LUCAS для автоматизированной сердечно-легочной реанимации.
