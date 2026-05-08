"Роснефть" проводит мероприятия в честь 81-й годовщины Победы

"Роснефть" и ее дочерние общества проводят масштабную программу патриотических акций, приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы. По всей стране — в крупнейших городах и удаленных северных поселках — проходят сотни мероприятий, призванных сохранить память о бессмертном подвиге народа.

В годы войны нефтяники обеспечивали Красную армию топливом и горюче-смазочными материалами. Немногие оставшиеся специалисты, женщины и подростки, заменившие ушедших на фронт мужчин, открывали новые месторождения и запускали заводы, приближая Победу самоотверженным трудом.

Более 100 тысяч сотрудников предприятий "Роснефти" принимают участие во всероссийских акциях "Бессмертный полк", "Свеча памяти" и "Георгиевская ленточка". На производственных объектах проходит акция "Вахта памяти" — нефтяники выходят на рабочую смену с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. К инициативе присоединились как вахтовые работники, так и сотрудники офисных подразделений.

Сегодня работники "Роснефти" поздравляют ветеранов, тружеников тыла и детей войны, вручая подарки и продуктовые наборы.

Творческие и просветительские мероприятия по инициативе "Роснефти" объединили детей и молодежь в десятках городов — юные участники проектов более глубоко познают историю нашей страны. В школах организуют тематические "Уроки мужества", конкурсы чтецов, викторины, выставки и экскурсии, посвященные подвигу советского народа.

В дело сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны значимый вклад вносят сотрудники Новокуйбышевских предприятий "Роснефти". В канун Дня Победы сотрудники Новокуйбышевского НПЗ" в Зале трудовой славы завода рассказали учащимся школы-интерната им. Егорова о подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны. Дети узнали, как воевали новокуйбышевцы, как строили завод и город после войны, как помнили о тех, кто не вернулся с фронта. В память о погибших воинах ребята с помощью волонтеров предприятия сделали из бумаги белых журавлей — символ бессмертия души павших на поле боя. Ими они украсили классы в школе.

Большое внимание уделяется и благоустройству памятных мест — нефтяники приводят в порядок воинские захоронения и обелиски, высаживают цветы на аллеях Славы, обновляют памятники героям фронта и тыла.

Новокуйбышевские нефтепереработчики благоустроили заводские и городские памятники участникам войны и труженикам тыла, обновили городскую аллею Победы. У памятника знаменитому директору НК НПЗ и фронтовику Павлу Узункояну вместе с учениками "Роснефть-классов" читали стихи о войне — известных авторов и свои собственные.

А на свои рабочие места заводчане принесли фотографии предков — славных героев пороховых лет. Так на предприятии проходит акция "Вахта памяти".

Праздничную атмосферу дополняют концерты, на которых участники корпоративного фестиваля "Энергия талантов" исполняют всеми любимые песни военных лет — "Смуглянку", "Катюшу" и "Синий платочек". Для гостей работает полевая кухня с горячей солдатской кашей и ароматным чаем с выпечкой. Все желающие принимают участие в викторинах и выигрывают полезные сувениры, а также делают памятные снимки.

Сохранение исторической памяти является неотъемлемой частью корпоративной культуры "Роснефти". Компания организует и поддерживает проекты и инициативы, направленные на сохранение культурных, духовных и национальных ценностей. Сотрудники Компании чтят подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. Мы помним! Мы гордимся!