"Роснефть" проводит мероприятия в честь 81-й годовщины Победы

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Роснефть" и ее дочерние общества проводят масштабную программу патриотических акций, приуроченных к 81-й годовщине Великой Победы. По всей стране — в крупнейших городах и удаленных северных поселках — проходят сотни мероприятий, призванных сохранить память о бессмертном подвиге народа.

В годы войны нефтяники обеспечивали Красную армию топливом и горюче-смазочными материалами. Немногие оставшиеся специалисты, женщины и подростки, заменившие ушедших на фронт мужчин, открывали новые месторождения и запускали заводы, приближая Победу самоотверженным трудом.

Более 100 тысяч сотрудников предприятий "Роснефти" принимают участие во всероссийских акциях "Бессмертный полк", "Свеча памяти" и "Георгиевская ленточка". На производственных объектах проходит акция "Вахта памяти" — нефтяники выходят на рабочую смену с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. К инициативе присоединились как вахтовые работники, так и сотрудники офисных подразделений.

Сегодня работники "Роснефти" поздравляют ветеранов, тружеников тыла и детей войны, вручая подарки и продуктовые наборы.

Творческие и просветительские мероприятия по инициативе "Роснефти" объединили детей и молодежь в десятках городов — юные участники проектов более глубоко познают историю нашей страны. В школах организуют тематические "Уроки мужества", конкурсы чтецов, викторины, выставки и экскурсии, посвященные подвигу советского народа.

В дело сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны значимый вклад вносят сотрудники Новокуйбышевских предприятий "Роснефти". В канун Дня Победы сотрудники Новокуйбышевского НПЗ" в Зале трудовой славы завода рассказали учащимся школы-интерната им. Егорова о подвигах земляков в годы Великой Отечественной войны. Дети узнали, как воевали новокуйбышевцы, как строили завод и город после войны, как помнили о тех, кто не вернулся с фронта. В память о погибших воинах ребята с помощью волонтеров предприятия сделали из бумаги белых журавлей — символ бессмертия души павших на поле боя. Ими они украсили классы в школе.

Большое внимание уделяется и благоустройству памятных мест — нефтяники приводят в порядок воинские захоронения и обелиски, высаживают цветы на аллеях Славы, обновляют памятники героям фронта и тыла.

Новокуйбышевские нефтепереработчики благоустроили заводские и городские памятники участникам войны и труженикам тыла, обновили городскую аллею Победы. У памятника знаменитому директору НК НПЗ и фронтовику Павлу Узункояну вместе с учениками "Роснефть-классов" читали стихи о войне — известных авторов и свои собственные.

А на свои рабочие места заводчане принесли фотографии предков — славных героев пороховых лет. Так на предприятии проходит акция "Вахта памяти".

Праздничную атмосферу дополняют концерты, на которых участники корпоративного фестиваля "Энергия талантов" исполняют всеми любимые песни военных лет — "Смуглянку", "Катюшу" и "Синий платочек". Для гостей работает полевая кухня с горячей солдатской кашей и ароматным чаем с выпечкой. Все желающие принимают участие в викторинах и выигрывают полезные сувениры, а также делают памятные снимки.

Сохранение исторической памяти является неотъемлемой частью корпоративной культуры "Роснефти". Компания организует и поддерживает проекты и инициативы, направленные на сохранение культурных, духовных и национальных ценностей. Сотрудники Компании чтят подвиг советского народа в борьбе с фашизмом. Мы помним! Мы гордимся!

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

