"Татнефть-Самара" получила Северо-Иргизский нефтяной участок

Право пользования Северо-Иргизским участком недр получило ООО "Татнефть-Самара". Компания стала единственным участником аукциона.

Напомним, Роснедра определили начальную стоимость лицензии в 8,86 млн рублей.

Участок площадью 302 кв. км находится на территории Большеглушицкого и Большечерниговского районов. Запасы нефти на нем оцениваются в 5,134 млн т по категории D1, 8,9 млн т по категории D1 (D3dm), запасы газа — 0,604 млрд куб. м по категории категории D1.