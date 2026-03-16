"Самаранефтегаз" провел капитальный ремонт зрительного зала в Доме культуры Русской Селитьбы и поддержал культурные инициативы жителей района

В Доме культуры села Русская Селитьба Красноярского района при поддержке компании "Самаранефтегаз" завершен капитальный ремонт зрительного зала. Работы стали частью программы предприятия по развитию социальной инфраструктуры территорий присутствия, включая объекты культуры.

Сельский Дом культуры действует с 1968 года и остается главным центром общественной и творческой жизни Русской Селитьбы. На его базе работают различные коллективы и объединения: ансамбль танца "Росток", вокальные группы "Сударушка" и "Матрешки", хореографическое объединение "Историко-бытовые танцы", студия декоративно-прикладного творчества "Умелые ручки", вокальный коллектив "Соло", любительское объединение "Малышок", а также театральные студии "Традиция" и "Художественное слово". Ежегодно на площадке учреждения проходит более 100 культурных и общественных мероприятий, включая фестиваль сельской жизни "ПРО деревню".

Обновление здания стало долгожданным событием для более чем 500 жителей села. При поддержке нефтедобывающего предприятия, входящего в структуру "Роснефть", в ДК был полностью модернизирован зрительный зал.

В ходе капитального ремонта специалисты провели комплекс работ по обновлению помещения. В зале заменили электромонтажные сети и смонтировали современную систему отопления. Кроме того, был отремонтирован пол, выровнены и окрашены стены, обновлены потолочные конструкции и входные двери. Особое внимание уделили безопасности — в помещении установили специализированные противопожарные двери.

Проект продолжает работу предприятия по развитию социальной инфраструктуры в районах производственной деятельности. С 2007 года компания участвует в реализации соглашения о сотрудничестве между "Роснефтью" и правительством Самарской области. В рамках взаимодействия с администрацией Красноярского района реализуются проекты по модернизации инфраструктуры. Ранее при поддержке нефтяников были отремонтированы дома культуры в поселках Конезавод и Светлое Поле.

Среди важных направлений социальных инвестиций — поддержка образовательных учреждений. За годы сотрудничества финансовая помощь направлена на текущий ремонт школ в селах Красный Яр, Старый Буян, Новый Буян, Белозерки и Новосемейкино. Кроме того, выполнена подготовка проектной документации для капитального ремонта школы имени Е. А. Кирюшина в селе Большая Раковка.

Спортивная инфраструктура также получила обновление. При поддержке предприятия в Красноярском районе построены спортивные площадки в селах Хилково, Новый Буян и Хорошенькое. Также проводился ремонт стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса, закупается спортивный инвентарь, экипировка и музыкальное оборудование для учреждений культуры.

Активное участие компании в жизни района имеет и исторические основания. Красноярская земля считается одним из мест зарождения отечественной нефтяной отрасли. Еще в 1703 году в первом номере газеты "Ведомости" сообщалось: "На реке Соку нашли много нефти…". За прошедшие столетия район прошел путь от преимущественно аграрной территории до одного из значимых промышленных центров региона. За все время разработки месторождений здесь добыто 95,5 млн тонн нефти, и сегодня "Самаранефтегаз" продолжает традиции нефтедобычи и одновременно участвует в развитии социальной инфраструктуры территории.

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

