"Газпром нефть" установила рекорд по переработке нефти

Компания "Газпром нефть" показала рекордные показатели по добыче углеводородов и производству нефтепродуктов в минувшем году. Укрепил лидирующие позиции на рынке смазочных материалов и оператор бизнеса масел компании — "Газпромнефть-СМ".

В прошлом году компания запустила промышленный выпуск белых масел полностью из отечественного сырья, а также совместно с одним из крупнейших российских автодилеров запустила сеть СТО под совместным брендом "G-Energy Service РОЛЬФ", одна из станций которой открылась в Самаре. Различные масла компании по традиции вошли в число победителей и призеров рейтинга "100 лучших товаров России".

"Параллельно мы последовательно инвестируем в развитие кадрового потенциала отрасли, формируя новую инженерную школу совместно с вузами и колледжами", — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Ранее сообщалось, что "Газпромнефть-СМ" усилила защиту своей продукции маркировкой "Честный знак".