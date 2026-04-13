"Газпром нефть" установила рекорд по переработке нефти

САМАРА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Компания "Газпром нефть" показала рекордные показатели по добыче углеводородов и производству нефтепродуктов в минувшем году. Укрепил лидирующие позиции на рынке смазочных материалов и оператор бизнеса масел компании — "Газпромнефть-СМ".

В прошлом году компания запустила промышленный выпуск белых масел полностью из отечественного сырья, а также совместно с одним из крупнейших российских автодилеров запустила сеть СТО под совместным брендом "G-Energy Service РОЛЬФ", одна из станций которой открылась в Самаре. Различные масла компании по традиции вошли в число победителей и призеров рейтинга "100 лучших товаров России".

"Параллельно мы последовательно инвестируем в развитие кадрового потенциала отрасли, формируя новую инженерную школу совместно с вузами и колледжами", — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Ранее сообщалось, что "Газпромнефть-СМ" усилила защиту своей продукции маркировкой "Честный знак".

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

