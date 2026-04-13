"Газпром нефть" установила рекорд по переработке нефти

Компания "Газпром нефть" показала рекордные показатели по добыче углеводородов и производству нефтепродуктов в минувшем году. Укрепил лидирующие позиции на рынке смазочных материалов и оператор бизнеса масел компании — "Газпромнефть-СМ".
В прошлом году компания запустила промышленный выпуск белых масел полностью из отечественного сырья, а также совместно с одним из крупнейших российских автодилеров запустила сеть СТО под совместным брендом "G-Energy Service РОЛЬФ", одна из станций которой открылась в Самаре. Различные масла компании по традиции вошли в число победителей и призеров рейтинга "100 лучших товаров России".
"Параллельно мы последовательно инвестируем в развитие кадрового потенциала отрасли, формируя новую инженерную школу совместно с вузами и колледжами", — отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.
Ранее сообщалось, что "Газпромнефть-СМ" усилила защиту своей продукции маркировкой "Честный знак".
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
