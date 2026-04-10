16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Новокуйбышевские нефтяники провели для школьников урок на космическую тему

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Ученики третьих классов школы №11 города Новокуйбышевска побывали на необычном уроке в Центральной библиотеке им. А.С.Пушкина, где узнали много интересного о первом полете человека в космос и прикоснулись к первоисточникам.

Фото: предоставлено Новокуйбышевским НПЗ

Мероприятие посвящено Неделе космоса в России и 65-летию первого полета человека в космос. На этот раз перед ребятами выступали не только библиотекари, но и сотрудники Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода (входит в НК "Роснефть") - предприятие в этом году тоже отмечает свой юбилей - 75 лет со дня основания.

По словам руководителя пресс-службы АО "Новокуйбышевский НПЗ" Елены Шишковой, у завода и библиотеки - общая история, начавшаяся в далеком 1951 году, и крепкие многолетние партнерские взаимоотношения. Заводчане активно участвуют в жизни библиотеки, сами издают книги. Например, сборник "Подвиг, навсегда вписанный в историю" об участниках Великой Отечественной войны - ветеранах завода - вошел в шорт-лист лучших проектов премии "Серебряный Лучник". Волонтеры проводят литературные чтения, экологические марафоны, праздники для первоклассников и многие другие тематические акции.

Не могли волонтеры "Роснефти" (так называется движение, объединившее социально активных работников компании) обойти вниманием и тему освоения космоса. Тем более что в этом году свое 65-летие еще отмечает значимый социальный  объект Новокуйбышевского НПЗ - детский оздоровительный лагерь имени Юрия Гагарина. Сотрудники предприятия привезли в библиотеку издания 1960-1970-х гг., посвященные первым космонавтам, и вручили школьникам полезные сувениры - закладки для книг.

Перед юными читателями выступил партнер НК НПЗ-генеральный директор Новокуйбышевского завода катализаторов Алексей Голубев, который в подарок всем горожанам - посетителям библиотеки - передал уникальные печатные издания, хранившиеся в его семейном архиве. Алексей Борисович рассказал третьеклассникам о том, как кропотливо его мама Вера Васильевна, воспитатель детского сада, собирала газеты и книги, запечатлевшие важные события в истории страны. "Помню, мама говорила, что после полета Юрия Гагарина ликовал весь мир. И это ликование можно ощутить, читая газеты тех лет. Так, газета "Правда" №103 от 13 апреля 1961 года писала о "великом событии в истории человечества - покорении космоса", о том, что весь народ восхищен "славным подвигом, который будут помнить в веках как пример мужества, отваги и геройства во имя служения человечеству", - сказал Алексей Голубев и пожелал юному поколению сохранять историю.

Татьяна Колоколова, директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Библиотечная информационная сеть" городского округа Новокуйбышевск Самарской области, тоже поделилась со школьниками своими детскими воспоминаниями о главном празднике, каким стал для людей полет Юрия Гагарина вокруг Земли. Она поблагодарила волонтеров "Роснефти" за то, что теперь прочувствовать ту невероятную атмосферу всеобщей радости и счастья сможет каждый посетитель городской библиотеки, где раритетные издания займут свое почетное место.

А после чтения интервью Юрия Гагарина ребята сами придумывали вопросы, которые они задали бы  первому космонавту.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3