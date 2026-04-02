16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Чистый звук для талантов: "Нефтяник" в Зольном обновил техническую базу АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на магистральных нефтепроводах и площадочных объектах "Татнефть-Самара" получила Северо-Иргизский нефтяной участок Экологическая политика Сызранского НПЗ в шестой раз удостоена общественной награды Дефектоскописты АО "Транснефть - Приволга" заняли призовые места на региональном этапе всероссийского конкурса

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на магистральных нефтепроводах и площадочных объектах

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 412
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" в марте провело комплекс плановых работ на магистральных нефтепроводах (МН) и нефтепродуктопроводе (МНПП), а также площадочных объектах в Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Татарстан, целью которых является обеспечение высокой надежности и безопасности инфраструктуры.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

На МН Бавлы — Куйбышев после реконструкции подключен технологический участок трубопровода протяженностью 2 км, а на МН Бугуруслан — Сызрань — переход через малый водоток (ручей) протяженностью 1,1 км. Также подключена резервная нитка подводного перехода МНПП Волгоград — Тихорецк через р. Маныч. Для замены использованы трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. Перед подключением участков проведены необходимые гидравлические испытания, в том числе на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Специалисты провели контроль качества изоляционного покрытия. Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.

Плановые работы выполнены на площадочных объектах районных нефтепроводных управлений (РНУ) — заменены шесть и отремонтированы 22 единицы запорной арматуры. К технологическим трубопроводам нефтеперекачивающей станции (НПС) "Бородаевка-2" подключен магистральный насосный агрегат после замены тройников коллектора. Данные работы позволят увеличить продолжительность работы основного оборудования станции.

Комплекс плановых мероприятий по подключению участков и ремонты выполнены с учетом требований промышленной безопасности и охраны труда в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.

Безопасное проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось силами бригад центральных ремонтных служб Бугурусланского, Самарского, Саратовского, Волгоградского РНУ. Всего было задействовано более 200 человек, использовалось 95 единиц спецтехники. Работы выполнены в соответствии с утвержденными планами в регламентные сроки.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3