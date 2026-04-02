АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые ремонты на магистральных нефтепроводах и площадочных объектах

АО "Транснефть - Приволга" в марте провело комплекс плановых работ на магистральных нефтепроводах (МН) и нефтепродуктопроводе (МНПП), а также площадочных объектах в Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Татарстан, целью которых является обеспечение высокой надежности и безопасности инфраструктуры.

На МН Бавлы — Куйбышев после реконструкции подключен технологический участок трубопровода протяженностью 2 км, а на МН Бугуруслан — Сызрань — переход через малый водоток (ручей) протяженностью 1,1 км. Также подключена резервная нитка подводного перехода МНПП Волгоград — Тихорецк через р. Маныч. Для замены использованы трубы высокого класса прочности, способные выдерживать значительные температурные и механические нагрузки. Перед подключением участков проведены необходимые гидравлические испытания, в том числе на прочность и герметичность, подтвердившие отсутствие отклонений. Специалисты провели контроль качества изоляционного покрытия. Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.

Плановые работы выполнены на площадочных объектах районных нефтепроводных управлений (РНУ) — заменены шесть и отремонтированы 22 единицы запорной арматуры. К технологическим трубопроводам нефтеперекачивающей станции (НПС) "Бородаевка-2" подключен магистральный насосный агрегат после замены тройников коллектора. Данные работы позволят увеличить продолжительность работы основного оборудования станции.

Комплекс плановых мероприятий по подключению участков и ремонты выполнены с учетом требований промышленной безопасности и охраны труда в рамках реализации комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта.

Безопасное проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось силами бригад центральных ремонтных служб Бугурусланского, Самарского, Саратовского, Волгоградского РНУ. Всего было задействовано более 200 человек, использовалось 95 единиц спецтехники. Работы выполнены в соответствии с утвержденными планами в регламентные сроки.