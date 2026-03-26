Экологическая политика Сызранского НПЗ в шестой раз удостоена общественной награды

СЫЗРАНЬ. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Сызранский нефтеперерабатывающий завод (входит в НК "Роснефть") в шестой раз награжден общественной наградой движения "ЭкоРавновесие". Проект реализуется по инициативе медиахолдинга "Комсомольская правда". Эксперты отметили вклад предприятия и его сотрудников в развитие экологической культуры и реализацию природоохранных инициатив в регионе.

Экологическая повестка остаётся одним из ключевых направлений стратегии "Роснефть-2030". Помимо реализации производственных задач природоохранного характера нефтяники большое значение придают работе с людьми, развитию корпоративного эковолонтерства.

Уже пятый год Сызранский НПЗ реализует программу по озеленению: высажено более тысячи деревьев на территориях социальных и общественных объектов города. В лесничестве Сызранского района волонтеры помогают восстанавливать лес после природного пожара. Только в 2025 году было посажено более 3,2 тысячи сеянцев. А всего на счету нефтяников — около 27,5 тысячи высаженных маленьких берез и сосен на площади почти в 10 га.

Завод одним из первых в городе внедрил раздельный сбор отходов. В 2025 году на переработку направлено более 5 тонн макулатуры, а также значительные объёмы пластика и использованных батареек. Сотрудники участвуют в акции "Зелёная весна" и городских субботниках.

Особое внимание нефтепереработчики уделяют экологическому воспитанию детей и молодежи Сызрани. Ежегодно предприятие проводит экоуроки в детских садах, для школьников — творческий конкурс "Свежий взгляд". Неотъемлемой частью празднования Дня города уже стала интерактивная экоплощадка нефтяников "С заботой о природе".

Организаторы конкурса отметили и личный вклад сотрудников — активных участников экологического движения. Именные дипломы получили Александр Чернышенко и семья Ерошевских. Александр Чернышенко участвует в общественной жизни завода и города, занимается благоустройством и регулярно участвует в субботниках, акциях по озеленению и сбору вторсырья. А Алексей Ерошевский вовлек в волонтёрство всю семью. Вместе с супругой Викторией и сыном Андреем они высадили на территории Сызрани не один десяток деревьев.

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

