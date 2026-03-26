Экологическая политика Сызранского НПЗ в шестой раз удостоена общественной награды

Сызранский нефтеперерабатывающий завод (входит в НК "Роснефть") в шестой раз награжден общественной наградой движения "ЭкоРавновесие". Проект реализуется по инициативе медиахолдинга "Комсомольская правда". Эксперты отметили вклад предприятия и его сотрудников в развитие экологической культуры и реализацию природоохранных инициатив в регионе.

Экологическая повестка остаётся одним из ключевых направлений стратегии "Роснефть-2030". Помимо реализации производственных задач природоохранного характера нефтяники большое значение придают работе с людьми, развитию корпоративного эковолонтерства.

Уже пятый год Сызранский НПЗ реализует программу по озеленению: высажено более тысячи деревьев на территориях социальных и общественных объектов города. В лесничестве Сызранского района волонтеры помогают восстанавливать лес после природного пожара. Только в 2025 году было посажено более 3,2 тысячи сеянцев. А всего на счету нефтяников — около 27,5 тысячи высаженных маленьких берез и сосен на площади почти в 10 га.

Завод одним из первых в городе внедрил раздельный сбор отходов. В 2025 году на переработку направлено более 5 тонн макулатуры, а также значительные объёмы пластика и использованных батареек. Сотрудники участвуют в акции "Зелёная весна" и городских субботниках.

Особое внимание нефтепереработчики уделяют экологическому воспитанию детей и молодежи Сызрани. Ежегодно предприятие проводит экоуроки в детских садах, для школьников — творческий конкурс "Свежий взгляд". Неотъемлемой частью празднования Дня города уже стала интерактивная экоплощадка нефтяников "С заботой о природе".

Организаторы конкурса отметили и личный вклад сотрудников — активных участников экологического движения. Именные дипломы получили Александр Чернышенко и семья Ерошевских. Александр Чернышенко участвует в общественной жизни завода и города, занимается благоустройством и регулярно участвует в субботниках, акциях по озеленению и сбору вторсырья. А Алексей Ерошевский вовлек в волонтёрство всю семью. Вместе с супругой Викторией и сыном Андреем они высадили на территории Сызрани не один десяток деревьев.