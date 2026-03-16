В Самарской области пройдет всероссийский эко‑марафон "Zдай бумагу — помоги СВОим"

В Самарской области пройдет всероссийский эко‑марафон "Zдай бумагу — помоги СВОим"

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
При поддержке краудфандингового проекта "Подари Дерево" с 17 марта по 10 апреля 2026 г. для жителей Самарской области пройдёт масштабная экологическая акция.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Как сообщается на сайте минприроды региона, эко‑марафон пройдёт в формате соревнований между городами и районами. Главная цель — собрать как можно больше макулатуры.

С каждого собранного килограмма макулатуры будет перечислено 2 руб. в региональные фонды поддержки СВО.

Все участники получат благодарности и грамоты акции "Zдай бумагу — помоги СВОим".

По итогам марафона будет составлен "Зелёный рейтинг" районов‑участников.

К участию приглашаются учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения населённых пунктов области.

Чтобы принять участие, нужно собрать не менее 300 кг макулатуры в одном месте и оставить заявку на вывоз макулатуры заранее на официальном сайте акции www.Сдавайбумагу.рф.

Отдельные граждане, желающие участвовать в акции, но не имеющие возможность собрать более 300 кг, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, или учреждение с предложением принять участие в акции.

Вывоз собранной макулатуры транспортом компании‑переработчика будет осуществляться согласно расписанию акции.

Вторичной переработке подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт‑бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературной ценности, документы администраций и организаций с истёкшим сроком хранения. Организаторы акции гарантируют конфиденциальную утилизацию документов.

Чтобы сдача макулатуры прошла максимально эффективно, следуйте простым правилам:
удалите пластиковые элементы;
извлеките бумагу из файлов;
отделите металлические пружины от старых календарей и тетрадей;
перевяжите макулатуру в плотные кипы либо компактно сложите в коробки.

Практикуя раздельный сбор бумаги в быту, каждый из нас помогает сохранить леса и уменьшает объём мусора на полигонах.

