16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экология Общество

Волонтёров КНПЗ отметили за активность

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области подвели итоги работы регионального экологического движения "ЭкоРавновесие". Среди активистов — сотрудники Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (КНПЗ).

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Предприятие получило награду за системную организацию корпоративного волонтёрства, объединяющего природоохранные, образовательные и социальные инициативы. КНПЗ участвует в деятельности "ЭкоРавновесия" с момента создания движения. За это время оно объединило тысячи неравнодушных жителей региона и стало площадкой для реализации масштабных экологических инициатив. Оценку вкладу предприятия дали организаторы и идейные вдохновители движения.

В марте 2025 года на церемонии чествования лидеров "ЭкоРавновесия" КНПЗ также отметили за многолетнюю поддержку проекта и работу по повышению экологической культуры населения. Коллектив предприятия был награждён за вклад в развитие корпоративного волонтёрства, защиту окружающей среды Самарской области и продвижение экологических инициатив среди молодёжи.

Сотрудники КНПЗ участвуют в уборке берегов рек, восстановлении родников, благоустройстве парков и скверов, а также в посадке деревьев. Волонтёры регулярно присоединяются к всероссийским акциям, среди которых "Сохраним леса", "Вода России", "Зелёная весна", "Родники Самарской области" и "День Волги". Ежегодно на территории парков, скверов и лесничеств региона высаживаются тысячи саженцев хвойных и лиственных пород, включая сосны, кедры, ели и рябины.

Отдельное внимание предприятие уделяет вовлечению молодёжи в экологические инициативы. В рамках ежегодного фестиваля "ЕлкаФест" заводчане вместе с учениками самарских школ высаживают молодые ели на пришкольных участках и создают цветники.

Награда подтверждает эффективность работы КНПЗ в области корпоративного волонтёрства и экологической деятельности: от внедрения природоохранных технологий на производстве до поддержки инициатив на региональном и федеральном уровнях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5