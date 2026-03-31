Волонтёров КНПЗ отметили за активность

В Самарской области подвели итоги работы регионального экологического движения "ЭкоРавновесие". Среди активистов — сотрудники Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода (КНПЗ).

Предприятие получило награду за системную организацию корпоративного волонтёрства, объединяющего природоохранные, образовательные и социальные инициативы. КНПЗ участвует в деятельности "ЭкоРавновесия" с момента создания движения. За это время оно объединило тысячи неравнодушных жителей региона и стало площадкой для реализации масштабных экологических инициатив. Оценку вкладу предприятия дали организаторы и идейные вдохновители движения.

В марте 2025 года на церемонии чествования лидеров "ЭкоРавновесия" КНПЗ также отметили за многолетнюю поддержку проекта и работу по повышению экологической культуры населения. Коллектив предприятия был награждён за вклад в развитие корпоративного волонтёрства, защиту окружающей среды Самарской области и продвижение экологических инициатив среди молодёжи.

Сотрудники КНПЗ участвуют в уборке берегов рек, восстановлении родников, благоустройстве парков и скверов, а также в посадке деревьев. Волонтёры регулярно присоединяются к всероссийским акциям, среди которых "Сохраним леса", "Вода России", "Зелёная весна", "Родники Самарской области" и "День Волги". Ежегодно на территории парков, скверов и лесничеств региона высаживаются тысячи саженцев хвойных и лиственных пород, включая сосны, кедры, ели и рябины.

Отдельное внимание предприятие уделяет вовлечению молодёжи в экологические инициативы. В рамках ежегодного фестиваля "ЕлкаФест" заводчане вместе с учениками самарских школ высаживают молодые ели на пришкольных участках и создают цветники.

Награда подтверждает эффективность работы КНПЗ в области корпоративного волонтёрства и экологической деятельности: от внедрения природоохранных технологий на производстве до поддержки инициатив на региональном и федеральном уровнях.