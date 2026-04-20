"Транспорт будущего" принял участие в экоакции по восстановлению леса

ТОЛЬЯТТИ. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках традиционной весенней акции по озеленению Тольятти сотрудники компании "Транспорт будущего" высадили 6600 двухлетних саженцев сосны, являющейся доминирующим видом в местных лесах.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

В минувшую субботу, 18 апреля, 50 добровольцев из числа сотрудников и их семей засадили хвойными деревьями один гектар городской лесной зоны. Это уже третий год, когда "Транспорт будущего" активно поддерживает инициативу Тольяттинского лесничества, с 2024 года посадив в общей сложности более 15 тыс. деревьев. Таким образом, компания внесла свой вклад в восстановление уже третьего гектара тольяттинского леса.

Напомним, что тольяттинский лес, занимающий значительную часть города, сильно пострадал от пожаров в 2010 году, уничтоживших более 2200 гектаров насаждений. С тех пор весенние и осенние посадки стали неотъемлемой частью жизни города, и лесничие отмечают положительные изменения: лес оживает, появляются грибы, возвращаются птицы и дикие животные.

Экоакция прошла в теплой и дружественной атмосфере. Участникам были предоставлены трансфер, необходимые инструменты и саженцы, а также горячий чай и угощения. Специалисты лесничества провели инструктаж по правильной технике посадки.

Генеральный директор ООО "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров отметил: "Такие инициативы отражают корпоративные ценности: командную работу, ответственность за окружающую среду, развитие компетенций и вклад в устойчивое развитие города. Лес — это долгосрочная инвестиция в будущее".

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

