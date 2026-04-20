"Транспорт будущего" принял участие в экоакции по восстановлению леса

В рамках традиционной весенней акции по озеленению Тольятти сотрудники компании "Транспорт будущего" высадили 6600 двухлетних саженцев сосны, являющейся доминирующим видом в местных лесах.

В минувшую субботу, 18 апреля, 50 добровольцев из числа сотрудников и их семей засадили хвойными деревьями один гектар городской лесной зоны. Это уже третий год, когда "Транспорт будущего" активно поддерживает инициативу Тольяттинского лесничества, с 2024 года посадив в общей сложности более 15 тыс. деревьев. Таким образом, компания внесла свой вклад в восстановление уже третьего гектара тольяттинского леса.

Напомним, что тольяттинский лес, занимающий значительную часть города, сильно пострадал от пожаров в 2010 году, уничтоживших более 2200 гектаров насаждений. С тех пор весенние и осенние посадки стали неотъемлемой частью жизни города, и лесничие отмечают положительные изменения: лес оживает, появляются грибы, возвращаются птицы и дикие животные.

Экоакция прошла в теплой и дружественной атмосфере. Участникам были предоставлены трансфер, необходимые инструменты и саженцы, а также горячий чай и угощения. Специалисты лесничества провели инструктаж по правильной технике посадки.

Генеральный директор ООО "Транспорт будущего Самара" Илья Сидоров отметил: "Такие инициативы отражают корпоративные ценности: командную работу, ответственность за окружающую среду, развитие компетенций и вклад в устойчивое развитие города. Лес — это долгосрочная инвестиция в будущее".