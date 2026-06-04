В Самарской области инспекторы ДПС спасли двухлетнего малыша с приступом эпилепсии

В понедельник, 1 июня, в Самарской области на 1001‑м км трассы М‑5 "Урал" произошел инцидент, потребовавший оперативного вмешательства сотрудников Госавтоинспекции.
К патрульным ДПС Ставропольского района обратился взволнованный водитель: в салоне его автомобиля находился двухлетний ребенок, у которого внезапно начался приступ эпилепсии. Требовалась срочная медицинская помощь.
Инспекторы незамедлительно отреагировали: включили спецсигналы и сопроводили машину до ближайшей Курумоченской участковой больницы. Благодаря использованию проблесковых маячков и сирены время в пути сократилось до 11 минут.
По прибытии экипаж лично сопроводил мать с ребенком прямо к врачам приемного покоя.
Медики оперативно приняли пациента и стабилизировали его состояние. В настоящее время угрозы жизни малыша нет.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...