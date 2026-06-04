В Самарской области инспекторы ДПС спасли двухлетнего малыша с приступом эпилепсии

В понедельник, 1 июня, в Самарской области на 1001‑м км трассы М‑5 "Урал" произошел инцидент, потребовавший оперативного вмешательства сотрудников Госавтоинспекции.

К патрульным ДПС Ставропольского района обратился взволнованный водитель: в салоне его автомобиля находился двухлетний ребенок, у которого внезапно начался приступ эпилепсии. Требовалась срочная медицинская помощь.

Инспекторы незамедлительно отреагировали: включили спецсигналы и сопроводили машину до ближайшей Курумоченской участковой больницы. Благодаря использованию проблесковых маячков и сирены время в пути сократилось до 11 минут.

По прибытии экипаж лично сопроводил мать с ребенком прямо к врачам приемного покоя.

Медики оперативно приняли пациента и стабилизировали его состояние. В настоящее время угрозы жизни малыша нет.