Железнодорожное предприятие Самарской области оштрафовали за неправильное хранение отходов

Предприятие, работающее в Самаре и Тольятти, оштрафовали за нарушения в сфере обращения с отходами. Об этом сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

В ходе прокурорской проверки установлено, что площадки для хранения отходов на производственно‑ремонтном и транспортном комплексах железнодорожного предприятия должным образом не оборудованы ливневой канализацией и не защищены от воздействия атмосферных осадков и ветра, что создавало угрозу загрязнения окружающей среде и здоровью людей.

Дополнительно Роспотребнадзор привлек организацию к ответственности и наложил административный штраф в размере 400 тыс. рублей.