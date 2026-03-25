В Самаре запустят чат-бот для контроля за вывозом мусора

В Самаре заработает чат-бот для приема обращений граждан по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции Самарской области. Опробовать пилотный проект решили на 800 контейнерных площадках областной столицы.
"Чат-бот позволит гражданам оперативно сообщать о любых нарушениях или недочетах в работе регионального оператора. В течение недели на контейнерных площадках города появятся уникальные QR-коды. Сканируя их, сотрудники регионального оператора смогут быстро и безошибочно фиксировать факт вывоза мусора, отправляя отчеты в систему. Эта информация будет доступна надзорным органам, обеспечивая полную прозрачность процесса", — говорится в сообщении.
В ГЭИ добавляют, что система обеспечивает двусторонний поток информации. В то время как сотрудники регионального оператора будут отчитываться о проделанной работе через чат-бот, жители получат возможность немедленно сообщать о любых случаях несвоевременного вывоза или ненадлежащего состояния контейнерных площадок.
