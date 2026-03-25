16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре запустят чат-бот для контроля за вывозом мусора

Экология Общество

В Самаре запустят чат-бот для контроля за вывозом мусора

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре заработает чат-бот для приема обращений граждан по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов, сообщает пресс-служба Государственной жилищной инспекции Самарской области. Опробовать пилотный проект решили на 800 контейнерных площадках областной столицы.

"Чат-бот позволит гражданам оперативно сообщать о любых нарушениях или недочетах в работе регионального оператора. В течение недели на контейнерных площадках города появятся уникальные QR-коды. Сканируя их, сотрудники регионального оператора смогут быстро и безошибочно фиксировать факт вывоза мусора, отправляя отчеты в систему. Эта информация будет доступна надзорным органам, обеспечивая полную прозрачность процесса", — говорится в сообщении.

В ГЭИ добавляют, что система обеспечивает двусторонний поток информации. В то время как сотрудники регионального оператора будут отчитываться о проделанной работе через чат-бот, жители получат возможность немедленно сообщать о любых случаях несвоевременного вывоза или ненадлежащего состояния контейнерных площадок. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5