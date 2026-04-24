На горе Могутовой высадили более 4 тыс. саженцев

В четверг, 23 апреля, сотрудники национального парка "Самарская Лука" вышли на традиционные работы по рекультивации карьера на горе Могутовой. В этот день было высажено 3,6 тыс. однолетних саженцев сосны и 500 саженцев ирги.
Работы по рекультивации начинаются задолго до посадочного дня. Специалисты Жигулевского карьероуправления заранее готовят площадки — так называемые "полки", на которые затем завозится грунт, формируя основу будущего леса.
Параллельно идет подготовка посадочного материала. По проверенной технологии корневые системы саженцев аккуратно подрезают и обмакивают в земляную "болтушку" — это помогает растениям лучше прижиться на новом месте.
В день посадки трактор формирует борозды, после чего сотрудники приступают к высадке деревьев, используя лопаты и мечи Колесова.
Территория бывшего карьера, где ранее велась добыча известняка, постепенно преображается: на месте промышленного ландшафта появляется молодой лес, возвращающий земле естественный облик и жизнь, сообщает пресс-служба нацпарка "Самарская Лука".
