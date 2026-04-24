На горе Могутовой высадили более 4 тыс. саженцев

ЖИГУЛЕВСК. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 23 апреля, сотрудники национального парка "Самарская Лука" вышли на традиционные работы по рекультивации карьера на горе Могутовой. В этот день было высажено 3,6 тыс. однолетних саженцев сосны и 500 саженцев ирги.

Работы по рекультивации начинаются задолго до посадочного дня. Специалисты Жигулевского карьероуправления заранее готовят площадки — так называемые "полки", на которые затем завозится грунт, формируя основу будущего леса.

Параллельно идет подготовка посадочного материала. По проверенной технологии корневые системы саженцев аккуратно подрезают и обмакивают в земляную "болтушку" — это помогает растениям лучше прижиться на новом месте.

В день посадки трактор формирует борозды, после чего сотрудники приступают к высадке деревьев, используя лопаты и мечи Колесова.

Территория бывшего карьера, где ранее велась добыча известняка, постепенно преображается: на месте промышленного ландшафта появляется молодой лес, возвращающий земле естественный облик и жизнь, сообщает пресс-служба нацпарка "Самарская Лука". 

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

