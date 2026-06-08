В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе

В понедельник, 8 июня, в Самаре по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" стартует ремонт одной из главных магистралей города - Московского шоссе. В нормативное состояние будет приведен участок протяженностью 7,8 км от улицы Мичурина до проспекта Кирова.
Работы будут вестись в ночное время с 21:00 до 7:00 и начнутся в понедельник вечером с фрезерования дорожного полотна на пересечении автомагистрали с пр. Кирова. Дорожная техника будет двигаться в направлении ул. Мичурина. Ограничения движения по согласованию с Госавтоинспекцией Самарской области предусматриваются только по полосам движения, на которых ведутся ремонтные работы.
В рамках ремонта дороги будут проведены локальное устройство выравнивающего слоя дорожной одежды, восстановление и замена люков и решеток дождеприемных колодцев, замена плит ливневых систем, укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-16 и нанесение разметки термопластиком.
Срок завершения работ по государственному контракту - 1 сентября 2026 года.
Московское шоссе входит в перечень дорог опорной сети Самарской области и служит главной транспортной магистралью областного центра. Общая протяженность дороги составляет 17,2 км, а максимальная ширина достигает 31 метра.
Московское шоссе играет ключевую роль в обеспечении связности города, развитии его инфраструктуры и повышении качества жизни населения. Нормативное состояние дороги крайне важно для комфорта и безопасности жителей.
Напомним, в 2025 г. по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтирован участок Московского шоссе от пр. Кирова до выезда из города. Таким образом, после завершения ремонта второго участка в 2026 г. дорога будет приведена в нормативное состояние на всем протяжении.
Кроме того, для обеспечения оптимального распределения транспортных потоков в настоящее время ведутся работы по строительству дублера Московского шоссе на участке от ТЦ "Metro" до Северного переулка.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги