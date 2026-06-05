В Самаре на дублере Московского шоссе стартовала укладка асфальта

Строительство дублера Московского шоссе на участке от ТЦ "Metro" до Северного переулка в Самаре выходит на финишную прямую. Подрядная организация приступила к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.
Работы на одном из самых ожидаемых инфраструктурных объектов активно застраиваемой территории города идут по графику. Параллельно с укладкой асфальта ведутся переустройство сетей газопровода и водовода, прокладка подземных кабелей освещения. Система ливневой канализации уже полностью готова.
Напомним, строительство недостающего участка системы дублеров ключевой автомагистрали Самары стартовало осенью 2025 года. Проект предусматривает создание современной двухполосной дороги для движения транспорта "из города", а также обустройство отдельных пешеходной и велосипедной зон. Верхний слой покрытия выполнят из щебеночно-мастичного асфальтобетона на полимерно-битумном вяжущем - это гарантирует износостойкость и долговечность трассы.
Полностью завершить строительство планируется в ноябре 2026 года. Новая дорога перераспределит транспортные потоки и снизит нагрузку на Московское шоссе в часы пик и обеспечит удобный подъезд к строящемуся жилому микрорайону на месте бывшей 94-й воинской части (где возводят дома для переселенцев из аварийного фонда и детей-сирот).
"Ход строительства дублера мы держим на постоянном контроле. Важно, чтобы работы велись качественно и без отставаний от графика. Эта дорога нужна жителям города: она разгрузит Московское шоссе и заметно улучшит транспортную доступность целого микрорайона", - прокомментировал заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Евгений Паймулин.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги