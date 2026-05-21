Белая ива из "Самарской Луки" борется за звание "Российское дерево года"

На портале всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы" стартовало голосование за главное дерево России. В списке номинантов - 78 уникальных старовозрастных деревьев из разных регионов страны.

Фото: "Самарская Лука"

Самарскую область на конкурсе представляет мощная белая ива. Она значится в реестре голосования под номером 29.

Возраст ивы составляет около двух веков, высота достигает 30 м, а диаметр ствола - 2,61 м. "Она - не просто дерево, а настоящий живой памятник природы, молчаливая свидетельница самых разных эпизодов истории", - рассказали сотрудники "Самарской Луки". Состояние дерева оценивается как удовлетворительное, оно доступно для посещения.

Среди других номинантов: Кутузовский дуб, дуб-богатырь Тавриды, ясень Грибоедова, тополь Константина Коровина, кедр Пастернака и другие легендарные деревья. 

Сергей Пальчиков, руководитель программы и председатель сертификационной комиссии, подчеркнул: "Старовозрастные деревья - уникальные, невосполнимые представители растительного мира. Они хранят вековую память, связывают ушедшие и будущие поколения, являются нашим национальным достоянием".

Конкурс "Деревья - памятники живой природы" проводится с 2017 г. с целью привлечения внимания к сохранению природного и культурного наследия.

Проголосовать за дерево можно на сайте конкурса.

Последние комментарии

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41 Ликвидацию Мазутного озера в Самаре оценили в 2,7 млрд рублей

Все уже давно попилено и вычищено …..

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

Елизавета Зее 26 января 2025 10:48 Областной суд отказал жителям Сухой Самарки в защите леса от застройки

А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????

Глеб Петров 25 октября 2024 15:51 В губернии работает 141 общественный инспектор по охране окружающей среды

Экологии нет вообще, вся канализация сливается в реки без очистки в наглую.

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

