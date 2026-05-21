Белая ива из "Самарской Луки" борется за звание "Российское дерево года"

На портале всероссийской программы "Деревья - памятники живой природы" стартовало голосование за главное дерево России. В списке номинантов - 78 уникальных старовозрастных деревьев из разных регионов страны.

Самарскую область на конкурсе представляет мощная белая ива. Она значится в реестре голосования под номером 29.

Возраст ивы составляет около двух веков, высота достигает 30 м, а диаметр ствола - 2,61 м. "Она - не просто дерево, а настоящий живой памятник природы, молчаливая свидетельница самых разных эпизодов истории", - рассказали сотрудники "Самарской Луки". Состояние дерева оценивается как удовлетворительное, оно доступно для посещения.

Среди других номинантов: Кутузовский дуб, дуб-богатырь Тавриды, ясень Грибоедова, тополь Константина Коровина, кедр Пастернака и другие легендарные деревья.

Сергей Пальчиков, руководитель программы и председатель сертификационной комиссии, подчеркнул: "Старовозрастные деревья - уникальные, невосполнимые представители растительного мира. Они хранят вековую память, связывают ушедшие и будущие поколения, являются нашим национальным достоянием".

Конкурс "Деревья - памятники живой природы" проводится с 2017 г. с целью привлечения внимания к сохранению природного и культурного наследия.

