14 млн рублей отдал аферистам пенсионер из Самарской области

Жителя Красноярского района Самарской области на крупную сумму обманули телефонные мошенники, сообщает прокуратура СО.

По указанию злоумышленников потерпевший перевел свои накопления в сумме более 14 млн руб. на разные банковские счета.

Личности владельцев данных счетов установлены. Прокурор направил в суд иски о возврате денежных средств с дропперов.

Один из исков уже удовлетворен: с жителя Нижнекамска в пользу пострадавшего взыскали 4 млн 450 тыс. рублей. Еще три иска находятся на рассмотрении в судах.