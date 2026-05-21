В самарскую колонию пытались передать запрещенные предметы: мобильник, USB-провода, SIM-карты

Сотрудники оперативного отдела УФСИН России по Самарской области задержали 26-летнего мужчину на прилегающей территории исправительной колонии № 3, передает пресс-служба УФСИН по региону.
У задержанного были обнаружены и изъяты 4 свертка, перемотанные прозрачным скотчем, в которых находились сотовый телефон, 3 блока зарядных устройств, 6 USB-проводов, 5 SIM-карт.
Указанные предметы предназначались для последующей незаконной доставки на территорию исправительного учреждения.
"В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. Материалы направлены для принятия процессуального решения", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц