В самарскую колонию пытались передать запрещенные предметы: мобильник, USB-провода, SIM-карты

Сотрудники оперативного отдела УФСИН России по Самарской области задержали 26-летнего мужчину на прилегающей территории исправительной колонии № 3, передает пресс-служба УФСИН по региону.

У задержанного были обнаружены и изъяты 4 свертка, перемотанные прозрачным скотчем, в которых находились сотовый телефон, 3 блока зарядных устройств, 6 USB-проводов, 5 SIM-карт.

Указанные предметы предназначались для последующей незаконной доставки на территорию исправительного учреждения.

"В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ. Материалы направлены для принятия процессуального решения", - отмечается в сообщении.