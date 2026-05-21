В Сызрани при атаке беспилотников погибли два человека, есть пострадавшие

В четверг, 21 мая, Сызрань атаковали вражеские беспилотники, погибли два человека. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Уважаемые жители Самарской области! ВСУ атакует средствами БПЛА Сызрань. С прискорбием сообщаю: из‑за бесчеловечных действий врага двое человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Также есть пострадавшие. Оказываем всю возможную помощь", — прокомментировал глава региона.
Вячеслав Федорищев напомнил о запрете на съемку, публикацию фото и видео БПЛА, последствий их применения.
"Приближаться к обломкам БПЛА опасно. В случае обнаружения следует обратиться по экстренному номеру: 112. Сохраняйтесь бдительность и спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации", — добавил он.
Напомним, режим беспилотной опасности на территории региона действует с 4:45 утра.
По информации Минобороны, в период с 21:00 20 мая до 8:00 21 мая дежурными средствами ПВО был перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, республики Калмыкия, республики Крым и над акваторией Каспийского моря.
