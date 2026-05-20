Высокопоставленный полицейский из Самары попал в "черный список" госслужащих

По данным надзорного ведомства, экс-начальник РЭО мог быть причастен к коррупции. Увольняли его по соответствующей статье через суд.

В мае федеральный реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, пополнил теперь уже бывший начальник регистрационно- экзаменационного отдела ГИБДД УМВД России по Самаре Артем Журавлев. Основанием для увольнения стали статьи законов "О противодействии коррупции" и "О службе в органах внутренних дел".

Напомним, увольнения Журавлева "по статье" добивалась прокуратура. Изначально Журавлев был уволен по п. 4 ч.2 ст. 82 ФЗ-342 от 30.11.2011 (по инициативе сотрудника). Формулировку основания для увольнения надзорное ведомство потребовало заменить на п. 13 ч.3 ст. 82 (в связи с утратой доверия).

"Проверкой выявлены факты непринятия Журавлевым мер к недопущению возникновения конфликта интересов. Он не уведомил работодателя о возникновении личной заинтересованности при выполнении служебных обязанностей", - считает источник Волга Ньюс.

Ранее в телеграм-каналах Журавлева упоминали в связи с якобы возможными коррупционными проявлениями в ГИБДД. По одной из опубликованных версий, будто бы речь может идти о "взимании средств с экипажей ГИБДД". По мнению авторов каналов, это могло "внести вклад" в увольнение главы ГИБДД ГУ МВД по Самарской области Юрия Некрасова. Публичных официальных подтверждений или опровержений этому не было. Начальник регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России Юрий Некрасов покинул должность осенью 2024 года.