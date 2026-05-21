В Самарской объявлен отбой ракетной опасности

В Самарской области объявлен отбой ракетной опасности, которая действовала с 4:45 21 мая. Об этом в МАХ в 9:50 сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Напомним, что ранним утром из-за вражеских атак в Сызрани погибли люди и есть пострадавшие.