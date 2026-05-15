Специалисты по управлению беспилотниками боролись за звание лучшего профессионала

На площадке Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д. И. Козлова прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем". Конкурс организован в рамках национального проекта "Кадры".

Фото: Минтруд Самарской области

"В Самарской области в этом году проходит шесть отборочных региональных этапов Всероссийского конкурса "Лучший по профессии", — отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. — Номинация "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем" проводится второй год, и это неслучайно, ведь сфера работы с беспилотными аппаратам имеет особое значение для Самарской области. У нас это направление активно развивается. Надеемся, что именно в нашем регионе будут самые сильные конкурсанты".

Старший из участников — Виталий Золотарев. Он преподает в Кинель-Черкасском сельскохозяйственном техникуме, сам учит студентов управлять БПЛА. Желание участвовать в конкурсе объясняет так: "Интересно пообщаться с коллегами, развить новые навыки. Просто у всех организаций разное оборудование: у нас одни аппараты, здесь — другие. И, конечно, хочется почувствовать азарт!"

Участникам предстояло пройти теоретические и практические испытания: ответить на теоретические вопросы, найти и исправить неполадки в квадрокоптере, правильно собрать установку, с которой запускают беспилотники, провести подготовку к выполнению полетов, обработать полученные материалы и создать цифровой двойник.

"В этом году добавили два дополнительных модуля, — рассказал руководитель центра практической подготовки БАС Николай Самсонов. — Это создание полетного задания для беспилотного воздушного судна и создание плана территории. Мы предоставим нашим участникам массив данных, с помощью которого они создают трехмерную модель, цифровой двойник объекта".

По мнению конкурсантов, создание цифрового двойника было самым сложным в конкурсе. Ведь требует знания геодезии, специальных прикладных программ.

"Мне хотелось проверить свои навыки, посмотреть, что я могу, и побороться за возможность выйти дальше, может быть, даже на федеральный уровень, -поделился участник конкурса, геодезист-оператор Александр Буров. -Задания действительно интересные. Сложность приличная, но справляемся".

Победитель регионального этапа конкурса "Лучший по профессии" получит 100 тыс. руб., призеры — 50 и 30 тысяч. Награждение пройдет в конце июня. А победитель представит Самарскую область на федеральном этапе и поборется за главный приз — 1 млн рублей.

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

