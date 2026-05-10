На окраине Самары построят школу с бассейном

Образование Общество

На окраине Самары построят школу с бассейном

САМАРА. 10 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Застройщик завершает подготовку к комплексному развитию территории в границах улицы Ветвистой и Березового проезда в Красноглинском районе. Участок находится рядом со знаменитой Вертолеткой.

Комплексное развитие территорий в Самаре: где и когда стартуют новые стройки Комплексное развитие территорий в Самаре: где и когда стартуют новые стройки
Программа комплексного развития территорий (КРТ) открывает возможности для реновации существующих кварталов и микрорайонов Самары. Однако ее реализация продвигается весьма сдержанными темпами. Почему застройщиков и жителей пугает КРТ? Как найти баланс между интересами всех сторон процесса? На каких площадках скоро стартуют стройки? Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

"Сложность территории как раз в соседстве с таким знаковым местом. Важно было сформировать концепцию таким образом, чтобы именно Вертолетка оставалось доминирующей, а не жилая застройка. Также внимательно отнеслись к тому, как она будет выглядеть с воды, к формообразованию зданий. Что касается социальной инфраструктуры, то по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, там предусмотрели в проекте школу с бассейном. Площадь территории позволяет это сделать", — отметила главный архитектор области.

Застройщиком является ООО "Вира-девелопмент". Согласно договору с мэрией, компании предстоит расселить и снести аварийные дома. На их месте застройщик сможет возвести новые жилые высотки. Планируемый объем -148 230 кв. метров. Помимо школы, там построят детский сад. Посмотрите эскизы.

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

