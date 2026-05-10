На окраине Самары построят школу с бассейном

Застройщик завершает подготовку к комплексному развитию территории в границах улицы Ветвистой и Березового проезда в Красноглинском районе. Участок находится рядом со знаменитой Вертолеткой.
"Сложность территории как раз в соседстве с таким знаковым местом. Важно было сформировать концепцию таким образом, чтобы именно Вертолетка оставалось доминирующей, а не жилая застройка. Также внимательно отнеслись к тому, как она будет выглядеть с воды, к формообразованию зданий. Что касается социальной инфраструктуры, то по поручению губернатора Вячеслава Федорищева, там предусмотрели в проекте школу с бассейном. Площадь территории позволяет это сделать", — отметила главный архитектор области.
Застройщиком является ООО "Вира-девелопмент". Согласно договору с мэрией, компании предстоит расселить и снести аварийные дома. На их месте застройщик сможет возвести новые жилые высотки. Планируемый объем -148 230 кв. метров. Помимо школы, там построят детский сад. Посмотрите эскизы.
