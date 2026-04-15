Наталия Лиманова: "Развитие цифровых технологий создает спрос на широкий спектр новых профессий и специализаций"

ИТ-технологии меняют бизнес, которому в связи с этим нужны квалифицированные сотрудники. Каких специалистов для рынка труда готовит кафедра информационных систем и технологий ПГУТИ? Об этом мы поговорили с ее заведующим, доктором технических наук Наталией Лимановой.

— Наталия Игоревна, что представляет собой цифровая платформа и зачем она нужна бизнесу?

— Цифровая платформа — это интегрированная ИТ-инфраструктура, объединяющая технологические решения, инструменты анализа данных и средства автоматизации процессов, позволяющая предприятиям эффективно управлять своей деятельностью, взаимодействовать с партнёрами и оптимизировать взаимодействие с клиентами. Современная цифровая платформа позволяет объединить технологии обработки больших объёмов данных, облачные вычисления, аналитику, интеллектуальные информационные системы и сервисы коммуникации. Благодаря этому, цифровизация охватывает практически все аспекты бизнеса, начиная от разработки продуктов и услуг, заканчивая маркетинговыми кампаниями и обслуживанием клиентов. Цифровые платформы позволяют создавать единое пространство для всех подразделений компании, обеспечивая быстрый обмен информацией и синхронизацию действий. Это особенно важно для крупных организаций с множеством филиалов и распределённых команд, работающих над общими проектами.

— Какие проблемы решает внедрение цифровых платформ?

— Внедрение цифровых платформ позволяет решить ряд ключевых проблем, возникающих перед компаниями любого масштаба.

Во-первых, цифровые платформы автоматизируют рутинные операции, исключают необходимость многократного ввода данных вручную, устраняют дублирование действий сотрудников разных подразделений. Это повышает скорость обработки заказов, ускоряет документооборот и снижает вероятность ошибок, вызванных человеческим фактором. Например, использование CRM-систем помогает автоматически отслеживать взаимодействие с клиентами, обеспечивая прозрачность продаж и клиентского сервиса.

Во-вторых, автоматизированные системы позволяют сократить расходы на содержание персонала, благодаря автоматизации простых повторяющихся операций. Повышается производительность труда сотрудников, высвобождая их ресурсы для решения творческих и стратегических задач. Цифровая оптимизация также сокращает затраты на коммуникационные инструменты и логистику. Например, применение ERP-системы (Enterprise Resource Planning) интегрирует финансовые, производственные и управленческие процессы, снижая административные издержки и ускоряя принятие решений.

В-третьих, платформы объединяют разные подразделения и отделы в единую экосистему, упрощающую обмен информацией и координацию проектов. Интеграция различных ИТ-решений улучшает совместную работу команд, обеспечивает доступ к актуальной информации и сводит к минимуму задержки в принятии решений. Например, внутренняя корпоративная система типа SharePoint объединяет рабочие пространства сотрудников, позволяя быстро находить необходимую документацию и взаимодействовать с коллегами независимо от местоположения.

В-четвертых, интеллектуальные цифровые системы помогают эффективно распределять ресурсы компании, учитывая загруженность оборудования, складские запасы и кадровый потенциал. Благодаря возможности анализа больших объемов данных, компания получает объективную картину состояния бизнеса и принимает обоснованные управленческие решения. Например, логистические платформы позволяют минимизировать транспортные расходы путем оптимального планирования маршрутов доставки товаров, исходя из текущих условий движения и доступности транспорта.

В-пятых, современные технологии предоставляют компаниям способность оперативно реагировать на изменения внешней среды и внутренние потребности. Автоматическое обновление баз данных и интеграционная инфраструктура повышают готовность предприятия к внедрению новых продуктов и услуг, улучшению качества обслуживания клиентов и повышению конкурентоспособности. Например, платформа управления проектами Jira помогает команде быстро адаптироваться к изменениям приоритетов проекта, быстрее перераспределять задачи и учитывать непредвиденные обстоятельства.

Таким образом, цифровая трансформация решает ключевые проблемы современной экономики, повышая эффективность бизнеса, улучшая качество продукции и услуг, сводя к минимуму риски и открывая новые перспективы роста и развития.

— Какие бывают цифровые платформы и где они используются в настоящее время?

— Платформы электронной коммерции позволяют пользователям покупать товары и услуги онлайн. Они обеспечивают удобный интерфейс для выбора товаров, оплаты и доставки. В качестве примера e-commerce можно упомянуть Ozon, Wildberries, AliExpress. Они широко используются в розничной торговле, позволяя компаниям расширять свою аудиторию и увеличивать продажи.

Маркетплейсы — это специализированные торговые площадки, объединяющие продавцов и покупателей, отличающиеся большим ассортиментом товаров и удобством покупки. Примеры платформ данного типа — хорошо знакомые нам Avito, Юла, Auto.ru и другие. Они применяются для торговли товарами и услугами, упрощают процесс поиска нужных продуктов и снижают издержки на маркетинг.

Финансовые технологии предлагают банковские услуги, платежные системы и инвестиции онлайн, которые реализуются в виде финтех-платформ. К ним относятся Сбербанк Онлайн, Т-банк, Альфа-банк, а также другие банки и платежные системы.

Социальные сети предоставляют возможность взаимодействия пользователей друг с другом, публикации контента и участия в сообществах. Не нуждается в представлении такая платформа как VK (ВКонтакте). Социальная сеть ВКонтакте, созданная Павлом Дуровым, стала самой популярной социальной сетью в русскоязычном сегменте Интернета и занимает лидирующую позицию в Восточной Европе. Социальные сети используются для личного общения, продвижения брендов, маркетинга и сбора обратной связи от клиентов.

Нельзя не упомянуть образовательные платформы (например, Coursera, Skillbox, Stepik), которые предназначены для предоставления образовательных ресурсов и курсов. Включают интерактивные уроки, тесты и сертификацию, которые широко применяются в дистанционном обучении, повышении квалификации сотрудников и студентов университетов, компаний и саморазвитии.

Сервисы потокового вещания "Спотифи", "Нетфликс", "Окко" и другие также относятся к платформам, которые транслируют музыку, фильмы и сериалы по подписке. Они предоставляют развлекательные сервисы для широкой аудитории, конкурируя с традиционными каналами распространения медиа-контента.

Платформы совместного потребления ("БлаБла Кар", "Айранби" и другие) помогают людям обмениваться ресурсами и услугами, экономя средства. Они успешно работают в сфере туризма, аренды жилья и транспортных услуг.

Современный человек, применяющий сервисы коммуникации, сталкивается с использованием данных платформ ежедневно.

— Да, действительно, разнообразие и охват всех сфер нашей жизни цифровыми платформами впечатляет, а есть что-либо общее во всех этих платформах с точки зрения их организации?

Цифровые платформы, как правило, включают в себя следующие базовые компоненты и принципы:

— систему управления данными, отвечающую за хранение, обработку и защиту информации;

— интеграцию приложений, то есть объединение различных информационных систем и сервисов внутри себя;

— автоматизацию процессов, обусловливающую повышение эффективности внутренних операций посредством технологий машинного обучения и аналитики;

— коммуникационные интерфейсы для обеспечения удобного взаимодействия с потребителями и партнёрами.

— Связаны ли с разработкой цифровых платформ дисциплины, реализуемые кафедрой?

Направление подготовки "Информационные системы и технологии": 09.03.02 (уровень бакалавриата) и 09.04.02 (уровень магистратуры), реализуемое кафедрой информационных систем и технологий, непосредственно ориентировано на обучение проектированию и разработке информационных систем, сервисов и цифровых платформ. Базовые дисциплины "Информационные технологии", "Архитектура информационных систем", "Методы и средства проектирования информационных систем и технологий", "Технологии обработки информации", "Алгоритмы, структуры данных и инструментальные средства информационных систем", "Базы данных", "Платформы и программные среды разработки информационных систем" читают ведущие сотрудники кафедры, кандидаты и доктора наук с педагогическим стажем более 25 лет: Куляс О.Л., Бедняк С. Г., Назаренко П.А., Моисеева Т.В., Пальмов С. В., Лиманова Н.И. и другие.

Как уже отмечалось выше, цифровые платформы позволяют создавать единое пространство путем объединения различных информационных систем и сервисов внутри себя. Поэтому мы предусмотрели в учебном плане дисциплину "Интегрированные информационные системы", изучающую принципы и протоколы, лежащие в основе такого объединения. Её на высоком профессиональном уровне преподает кандидат технических наук, один из представителей ИТ-компаний, участвующих в подготовке бакалавров и магистров — Никитин К.А.

— Как современные технологии влияют на развитие цифровых платформ?

— Современные технологии оказывают значительное влияние на развитие цифровых платформ, способствуя созданию инновационных решений и улучшая функциональность существующих сервисов. Рассмотрим подробнее, как ключевые технологические направления, такие как искусственный интеллект (ИИ), большие данные (Big Data), интернет вещей (IoT) и блокчейн, способствуют развитию современных цифровых платформ.

Искусственный интеллект играет важную роль в развитии цифровых платформ, благодаря способности обрабатывать огромные объемы данных и улучшать взаимодействие пользователей с сервисами.

Большие данные обеспечивают цифровое пространство информацией, необходимой для принятия обоснованных решений и разработки продуктов, соответствующих ожиданиям потребителей.

Ярким примером использования биг дата является стриминговая онлайн-платформа "Нетфликс", которая собирает данные о предпочтениях зрителей, предлагая им рекомендации фильмов и сериалов, основанные на анализе поведения аудитории.

Интернет вещей расширяет возможности взаимодействия между устройствами и людьми, создавая экосистемы подключенных устройств, взаимодействующих друг с другом через облачные сервисы.

Технология блокчейна обеспечивает прозрачность, безопасность и доверие в цифровой среде, что особенно важно для финансовых и юридических приложений.

Современные технологии значительно преобразуют цифровые платформы, делая их более интеллектуальными, надежными и эффективными. Искусственный интеллект улучшает качество обслуживания и повышает производительность, интернет вещей создает новые возможности, большие данные предоставляют ценную информацию для принятия решений, а блокчейн гарантирует безопасность и прозрачность транзакций. Эти изменения делают будущее цифровых платформ ярким и перспективным.

— Какие перспективы открывает использование искусственного интеллекта на цифровых платформах?

— Использование ИИ позволяет цифровым платформам предлагать пользователям персонализированные рекомендации товаров, услуг или контента. Это достигается благодаря обучению алгоритмов на больших объемах данных о поведении потребителей. Например, российские онлайн-кинотеатры используют машинное обучение для формирования рекомендаций фильмов и сериалов, исходя из ранее просмотренных произведений и оценок зрителей.

Искусственный интеллект помогает выделять группы пользователей с похожими характеристиками и поведением. Этот процесс называется сегментацией аудитории. Например, маркетологи социальных сетей, таких как VK или "Одноклассники", могут сегментировать аудиторию по интересам, возрасту, географии проживания и другим параметрам. Затем создаются таргетированные рекламные кампании, направленные именно на тех пользователей, которым предложенный продукт будет интересен.

Анализ поведения пользователей и их взаимодействий с контентом даёт возможность лучше понимать предпочтения клиентов. Современные инструменты обработки больших данных позволяют собирать и анализировать огромный массив информации о действиях пользователей на платформе. Благодаря этому, бизнес получает ценнейшие "инсайты" относительно спроса, популярных категорий товаров или направлений развития продуктов. Например, крупные ритейлеры, такие как "Озон" или "Вайлдбериз", активно применяют методы глубокого анализа данных для понимания потребительских тенденций, улучшения ассортимента и разработки новых сервисов.

Таким образом, использование ИИ на цифровых платформах значительно улучшает взаимодействие брендов с клиентами, оптимизирует маркетинговые процессы и способствует росту прибыли предприятий. Эти технологии становятся основой современного цифрового маркетинга и будут играть всё большую роль в ближайшие годы.

Изучение и практическое применение существующих, а также разработка новых технологий ИИ осуществляется именно на нашей кафедре в рамках профилей 09.04.02 (уровень магистратуры): "Прикладной искусственный интеллект и наука о данных" и "Искусственный интеллект в промышленности". Данные образовательные профили являются очень востребованными в настоящее время. На них обучается 90 магистрантов.

— Меняется ли содержание образовательного процесса, которым вы руководите, в результате появления новых технологических направлений?

— Коллектив кафедры ежегодно пересматривает учебные планы реализуемых на кафедре направлений подготовки, вводя в них актуальные на текущий момент дисциплины. Так, в настоящее время в учебном плане профиля "Интеллектуальные информационные системы и технологии" присутствуют дисциплины "Основы сбора и обработки больших данных", "Теория принятия решений", "Интеллектуальные информационные системы и технологии", "Интеллектуальные технологии для автоматизации документооборота", "Нейросетевые алгоритмы обработки данных", "Разработка интеллектуальных мобильных приложений и чат-ботов", связанные с практическим применением технологий искусственного интеллекта и обработки больших данных. Разработали, поставили и реализуют в настоящее время эти курсы преподаватели кафедры высшей квалификации: доцент Пальмов С. В., доцент Захарова О.И., доцент Секлетова Н.Н., доцент Назаренко П.А., профессор Лиманова Н.И. и другие.

На кафедре не только совершенствуются существующие образовательные профили, но и создаются новые. Приходится напряженно всматриваться вдаль, отодвигая завесу будущего, которое, естественно, просматривается плохо в дальней перспективе. Так, в 2023 году в нашем вузе на базе направления подготовки 09.03.02 "Информационные системы и технологии" впервые в Поволжском регионе запущен новый образовательный профиль "Разработка игр и мультимедийных приложений" (уровень бакалавриата). Учащихся, поступивших на данную программу, ждет увлекательное погружение в мир таких дисциплин, как "Игровой искусственный интеллект", "Теория построения игровой логики", "Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности", "Разработка игровых мобильных приложений", "Геймдизайн" и другие. Прошедшие подготовку в рамках данного профиля, станут создателями новых игровых платформ и творцами миров виртуальной реальности.

— Какие новые профессии появляются в связи с развитием технологий?

— Вначале скажу, что 95% наших выпускников работают по специальности в ИТ-отделах крупных организаций, центрах обработки данных, компаниях-разработчиках платформ для мультимедиа и виртуальной/дополненной реальности и т. д. специалистами по информационным системам и ресурсам, системными аналитиками, специалистами по Big Data, специалистами по машинному обучению, разработчиками и администраторами баз данных, техническими писателями, разработчиками медиа-контента для виртуальной реальности, 3D-модельерами, тестировщиками приложений, специалистами по технической поддержке, сетевыми администраторами, разработчиками игровых сценариев, игровых и мобильных приложений, специалистами по геймдеву и т. д.

Развитие цифровых технологий создает спрос на широкий спектр новых профессий и специализаций. Наиболее востребованные направления связаны с управлением платформами, маркетингом, разработкой программного обеспечения и кибербезопасностью цифровых платформ.

Приведу несколько конкретных примеров новых профессий:

— менеджеры по продукту (управление жизненным циклом цифровой платформы);

— архитекторы решений (проектирование структуры и архитектуры платформ);

— UX/UI-дизайнеры;

— инженеры по стримингу и мультимедийному контенту;

— системные администраторы инфокоммуникационных систем (с уклоном в мультимедиа);

— инженеры по качеству сервиса (QoS/QoE);

— инженеры по безопасности цифровых платформ;

— инженеры по интеграции VR/AR-решений в цифровые платформы;

— специалисты по развёртыванию и сопровождению иммерсивных решений;

— разработчики прототипов в области иммерсивных и мультимедийных технологий.

Эти специальности являются основой современных цифровых экосистем и продолжают активно развиваться вместе с технологическими изменениями и новыми потребностями бизнеса. С целью покрытия этих потребностей для направления 11.04.02 на базе нашей кафедры с 2026/27 учебного года открывается новый профиль "Распределённые технологии для иммерсивных и мультимедийных сервисов" (уровень магистратуры). Данная магистерская программа предоставляет уникальную возможность пройти обучение с углубленным изучением вопросов, связанных с подготовкой специалистов, способных проектировать, развёртывать и сопровождать распределённые решения для передачи, обработки и предоставления иммерсивного и мультимедийного контента. Профиль предполагает изучение архитектур распределённых вычислительных систем для мультимедиа и иммерсивных приложений; технологий адаптивной передачи и стриминга, обеспечения качества обслуживания в пакетных сетях; методов цифровой обработки сигналов и конвейеров обработки мультимедийных данных; вопросов информационной безопасности и организационного сопровождения жизненного цикла иммерсивных информационных систем. Обучающиеся получают не только теоретическую базу, но и прикладные навыки: моделирование сетей и нагрузки, подготовку планов развёртывания, интеграции и приёмки систем и сервисов в рамках цифровых платформ, а также разработку эксплуатационной документации и мер по защите данных.

Специализация на стыке направлений 11.04.02 и 09.04.02 опережает время, открывает невероятные перспективы, позволит расширить возможности трудоустройства и карьеры выпускников магистерской программы "Распределённые технологии для иммерсивных и мультимедийных сервисов".