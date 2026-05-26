Эксперты "Т Плюс" выбрали лучший дизайн-проект для лекционной аудитории Политеха

Руководители Самарского филиала "Т Плюс" и Самарского государственного технического университета выбрали дизайн-проект лекционной аудитории № 91 для теплоэнергетического факультета (ТЭФ) — это самая большая аудитория корпуса № 6.
Своё видение будущего помещения представили четыре команды, в состав которых вошли сами студенты — с факультета архитектуры и дизайна (ФАиД) и ТЭФ. Победителем стал проект, разработанный командой № 4 под руководством доцента кафедры "Дизайн" Елены Темниковой.
Основными критериями оценки были креативность и оригинальность идей, проработанность модульности пространства, его функциональность и эстетическая привлекательность. Участникам команд дали три месяца на разработку своих проектов — от идеи до презентации.
В состав жюри вошли директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов, директор по управлению персоналом энергокомпании Галина Никонова, декан ТЭФ Константин Трубицын и заместитель декана ФАиД по воспитательной работе Анна Кузнецова.
"Для нас было важно дать возможность самим студентам создать визуально интересное, современное по техническим характеристикам и удобное для обучения пространство. Каждая команда старалась удивить членов жюри необычными находками в части оформления интерьера, выбора технических средств обучения и зонирования пространства. Благодарю всех участников за проделанную работу! Уверен, в обновлённой аудитории будут учтены все лучшие наработки, представленные студентами вуза", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.
Победивший дизайн-проект станет визуальной основой для будущей специализированной аудитории "Т Плюс" на 150 человек. Здесь планируется проведение не только учебных лекций, но и совместных с энергокомпанией мероприятий.
