16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Эксперты "Т Плюс" выбрали лучший дизайн-проект для лекционной аудитории Политеха Иван Носков: "В день последних звонков особую благодарность хочу выразить педагогам" Цифровые гении прикладной информатики рождаются в стенах ПГУТИ В Самарской области наградили призеров регионального этапа Всероссийского конкурса "Мастер года" В Москве прошли Весенние школы ВТБ для участников олимпиады "Я — профессионал"

Образование Общество

Эксперты "Т Плюс" выбрали лучший дизайн-проект для лекционной аудитории Политеха

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Руководители Самарского филиала "Т Плюс" и Самарского государственного технического университета выбрали дизайн-проект лекционной аудитории № 91 для теплоэнергетического факультета (ТЭФ) — это самая большая аудитория корпуса № 6.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Своё видение будущего помещения представили четыре команды, в состав которых вошли сами студенты — с факультета архитектуры и дизайна (ФАиД) и ТЭФ. Победителем стал проект, разработанный командой № 4 под руководством доцента кафедры "Дизайн" Елены Темниковой.

Основными критериями оценки были креативность и оригинальность идей, проработанность модульности пространства, его функциональность и эстетическая привлекательность. Участникам команд дали три месяца на разработку своих проектов — от идеи до презентации.

В состав жюри вошли директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов, директор по управлению персоналом энергокомпании Галина Никонова, декан ТЭФ Константин Трубицын и заместитель декана ФАиД по воспитательной работе Анна Кузнецова.

"Для нас было важно дать возможность самим студентам создать визуально интересное, современное по техническим характеристикам и удобное для обучения пространство. Каждая команда старалась удивить членов жюри необычными находками в части оформления интерьера, выбора технических средств обучения и зонирования пространства. Благодарю всех участников за проделанную работу! Уверен, в обновлённой аудитории будут учтены все лучшие наработки, представленные студентами вуза", — отметил директор Самарского филиала "Т Плюс" Марат Феткуллов.

Победивший дизайн-проект станет визуальной основой для будущей специализированной аудитории "Т Плюс" на 150 человек. Здесь планируется проведение не только учебных лекций, но и совместных с энергокомпанией мероприятий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31