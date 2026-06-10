Вода в Волге прогрелась до 19 °C

Температура воды Волги постепенно повышается и достигает комфортных значений для начала купального сезона.

На среду, 10 июня, согласно данным ФГБУ "Приволжское УГМС", фиксируется следующий уровень прогрева воды в акватории Волги на территории Самарской области:

Самара — 18,4 ° C.

Тольятти — 18,6 ° С

Сызрань — 19,0 ° С

Волга опустилась до отметки 28,42 мБс. Хотя берега частично освободились от воды, специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют воздержаться от купания до официального разрешения.

Напомним, Самарская область готовится к масштабному расширению официальных пляжей — их количество планируют увеличить в 1,5 раза. Уже 13 пляжей региона успешно прошли проверку Роспотребнадзора. Мэр Самары Иван Носков также озвучил предварительные сроки открытия пляжного сезона.