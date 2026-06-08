Мэр Самары назвал сроки открытия пляжного сезона

Паводок затормозил подготовку пляжей к открытию. Об этом мэр Самары Иван Носков заявил на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 8 июня.
"Сроки открытия купального сезона напрямую зависят от уровня прохождения паводковых вод и получения от управления Роспотребнадзора по Самарской области положительных результатов исследования воды и песка. В этом году у нас была достаточно высокая вода", - отметил глава города.
По его словам, на данный момент на всех городских пляжах завершена уборка крупногабаритного мусора: вывезено более 1300 тонн. Специалисты Роспотребнадзора провели три этапа отбора воды.
"С учетом того, что уровень воды выровнялся, 6 июня начали завоз песка, работают баржа и техника. На время этих работ отдыхающих попросили освободить места проведения работ. Нахождение там небезопасно и тормозит процесс. Для полного завершения работ по завозу и разравниванию песка, а также расстановки 1400 единиц пляжного оборудования потребуется, ориентировочно, 15 дней. При этом по мере готовности отдельных участков оборудование уже выставляется, чтобы жители могли комфортно отдыхать", - рассказал Иван Носков.
Дополнительные спуски к Волге соорудили на улице Чкалова напротив остановки общественного транспорта. Также восстанавливают пандус на спуске по улице Первомайской. В районе переправы на улице Осипенко установлены скамейки с навесами. Мэрия планирует в ближайшее время выбрать подрядчика для комплексного благоустройства территории.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги