Мэр Самары назвал сроки открытия пляжного сезона

Паводок затормозил подготовку пляжей к открытию. Об этом мэр Самары Иван Носков заявил на оперативном совещании регионального правительства в понедельник, 8 июня.

"Сроки открытия купального сезона напрямую зависят от уровня прохождения паводковых вод и получения от управления Роспотребнадзора по Самарской области положительных результатов исследования воды и песка. В этом году у нас была достаточно высокая вода", - отметил глава города.

По его словам, на данный момент на всех городских пляжах завершена уборка крупногабаритного мусора: вывезено более 1300 тонн. Специалисты Роспотребнадзора провели три этапа отбора воды.

"С учетом того, что уровень воды выровнялся, 6 июня начали завоз песка, работают баржа и техника. На время этих работ отдыхающих попросили освободить места проведения работ. Нахождение там небезопасно и тормозит процесс. Для полного завершения работ по завозу и разравниванию песка, а также расстановки 1400 единиц пляжного оборудования потребуется, ориентировочно, 15 дней. При этом по мере готовности отдельных участков оборудование уже выставляется, чтобы жители могли комфортно отдыхать", - рассказал Иван Носков.

Дополнительные спуски к Волге соорудили на улице Чкалова напротив остановки общественного транспорта. Также восстанавливают пандус на спуске по улице Первомайской. В районе переправы на улице Осипенко установлены скамейки с навесами. Мэрия планирует в ближайшее время выбрать подрядчика для комплексного благоустройства территории.