В Самарском политехе запустили современное оборудование для изучения свойств материалов в экстремальных условиях

В Самарском государственном техническом университете появилось оборудование для изучения свойств материалов в условиях высоких температур. Это стало возможным благодаря поддержке регионального правительства.

"Модернизация лабораторной базы — это стратегический шаг для развития региональной науки и подготовки инженерных кадров, который полностью соответствует приоритетам, обозначенным губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Новое оборудование позволит ученым и студентам Самарского политеха проводить исследования на более высоком уровне, а также укрепит позиции университета в федеральных научных программах. Такие инициативы будут способствовать научным открытиям и практическому внедрению передовых технологий в промышленность региона", — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

На кафедре "Промышленная теплоэнергетика" завершен монтаж нового высокотехнологичного оборудования, среди которого две муфельные высокотемпературные печи интенсивного нагрева, сушильный шкаф, установка нагрева излучением и климатическая камера. По техническим параметрам печи способны за короткое время нагреть помещенные внутрь образцы до 1400 градусов, что позволит ученым университета исследовать поведение материалов в среде, максимально приближенной к реальным условиям эксплуатации.

"Развитие отечественной промышленности, особенно в таких высокотехнологичных секторах, как энергетическое и тяжелое машиностроение, невозможно без прочного научного фундамента и современных инженерных кадров", — уверен депутат Государственной Думы, член Комитета по промышленности и торговле Андрей Трифонов. "Расширение лабораторной базы Самарского политеха — это не просто университетский проект, а прямой вклад в технологический суверенитет страны. Исследования свойств материалов при экстремальных температурах, о которых идет речь, критически важны для качества и надежности российской продукции. Именно поэтому партия "Единая Россия" последовательно поддерживает инициативы, которые сближают науку, образование и реальный сектор экономики. Это — основа для прорыва в импортозамещении и укрепления оборонной мощи России", — отметил депутат.

Как отмечает доцент кафедры Андрей Попов, теперь появится возможность испытывать образцы пористых материалов из керамики и металлов, наблюдая за изменениями их структуры и свойств под воздействием экстремальных температур — подобного оборудования ранее в университете не было. Исследования тепловых процессов в химической технологии ведет молодежная лаборатория "ТермоХим", и ожидается, что новые установки позволят ученым участвовать в федеральных конкурсных программах, связанных с изучением свойств материалов при интенсивном нагреве.

"Запуск оборудования существенно расширяет возможности университета в области термических испытаний различных изделий, в том числе для реализации текущих проектов РНФ и задач молодежных лабораторий", — подчеркнул проректор по научной работе Антон Еремин.

Студенты уже приступили к работе с новыми печами: по словам третьекурсника Владислава Крутова, практика стала намного интереснее и познавательнее. Старший преподаватель Софья Зинина поясняет, что оборудование необходимо для исследования теплофизических свойств образцов, в том числе ячеистых конструкций, изготовленных с помощью аддитивных технологий. Такие материалы могут использоваться в авиации и космической технике, где важна устойчивость к экстремальным нагрузкам.