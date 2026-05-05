Медаль "Отец солдата" вручили Александру Меркулову в Самаре

4 мая на оперативном совещании в администрации Самары первый заместитель главы города Михаил Малыхин вручил медаль общественного признания "Отец солдата" Александру Меркулову — отцу участника СВО, гвардии старшего лейтенанта Даниила Меркулова. В настоящий момент он находится в зоне проведения специальной военной операции.

"Медаль "Отец солдата" — это знак признания и благодарности отцам, воспитавших защитников Родины, которых не страшит тяжелая работа. Она символизирует силу семейных ценностей и преемственность поколений, напоминает о том, как важна роль отца в воспитании и становлении ребенка, — отметил первый заместитель главы города Михаил Малыхин. — Со своей стороны, мы в Самаре делаем все возможное, чтобы поддержать наших ребят — отправляем гуманитарные грузы, пополняем запасы техники и оборудования, заботимся об их семьях в тылу. Это особенно важно — воин должен знать, что его близкие в безопасности, чтобы сосредоточиться на своих боевых задачах".

Даниил Меркулов находится на СВО начиная с 2022 года, сегодня он — командир взвода, награжден орденом Мужества, медалями "За боевые отличия" и "За храбрость". Его отец Александр Меркулов — инспектор ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре: пока его сын защищает мирное население за "лентой", отец следит за порядком на дорогах и соблюдением законов в тылу. Вместе с Александром на вручении награды присутствовала его супруга и младший сын.

Отметим, что Медаль "Отец солдата" является общественной наградой. Она учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением "Отцы России" и предназначена для награждения отцов, чьи сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания в ходе СВО. В Самаре на сегодняшний день ею награждены порядка 10 человек. На лицевой стороне медали отчеканены силуэты отца и сына — символ преемственности поколений и верности своему долгу. На оборотной стороне выгравированы слова признательности родителям, достойно воспитавшим защитников Отечества.