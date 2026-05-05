16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В День Победы над Самарой прогремит праздничный салют Иван Носков: "Трудовой подвиг в военные годы — уже часть истории не только Самары, но и всей страны" Медаль "Отец солдата" вручили Александру Меркулову в Самаре В Самарском политехе запустили современное оборудование для изучения свойств материалов в экстремальных условиях Иван Носков: "Развитию трамвайного движения в Самаре – быть!"

Общество

Медаль "Отец солдата" вручили Александру Меркулову в Самаре

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 72
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

4 мая на оперативном совещании в администрации Самары первый заместитель главы города Михаил Малыхин вручил медаль общественного признания "Отец солдата" Александру Меркулову — отцу участника СВО, гвардии старшего лейтенанта Даниила Меркулова. В настоящий момент он находится в зоне проведения специальной военной операции.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Медаль "Отец солдата" — это знак признания и благодарности отцам, воспитавших защитников Родины, которых не страшит тяжелая работа. Она символизирует силу семейных ценностей и преемственность поколений, напоминает о том, как важна роль отца в воспитании и становлении ребенка, — отметил первый заместитель главы города Михаил Малыхин. — Со своей стороны, мы в Самаре делаем все возможное, чтобы поддержать наших ребят — отправляем гуманитарные грузы, пополняем запасы техники и оборудования, заботимся об их семьях в тылу. Это особенно важно — воин должен знать, что его близкие в безопасности, чтобы сосредоточиться на своих боевых задачах".

Даниил Меркулов находится на СВО начиная с 2022 года, сегодня он — командир взвода, награжден орденом Мужества, медалями "За боевые отличия" и "За храбрость". Его отец Александр Меркулов — инспектор ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре: пока его сын защищает мирное население за "лентой", отец следит за порядком на дорогах и соблюдением законов в тылу. Вместе с Александром на вручении награды присутствовала его супруга и младший сын.

Отметим, что Медаль "Отец солдата" является общественной наградой. Она учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением "Отцы России" и предназначена для награждения отцов, чьи сыновья проявили мужество, отвагу, самоотверженность или героизм при выполнении боевого задания в ходе СВО. В Самаре на сегодняшний день ею награждены порядка 10 человек. На лицевой стороне медали отчеканены силуэты отца и сына — символ преемственности поколений и верности своему долгу. На оборотной стороне выгравированы слова признательности родителям, достойно воспитавшим защитников Отечества.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31