До +25°C: в Самарскую область пришло летнее тепло

В ближайшие дни воздух в Самарской области прогреется до +23...+25°C. Таков прогноз специалистов Приволжского УГМС.
В понедельник, 4 мая, в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +18…+20 °C.
5 числа в регионе сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Прогнозируется неустойчивый слабый ветер. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °C, днем +18…+23 °C.
В среду, 6 мая, будет облачно. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы составит +5…+10 °C, днем местами пройдет небольшой дождь, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7…12 м/с. Воздух прогреется до +20…+25 °C.
7 числа в регионе ожидается небольшой дождь. Ночью столбик термометра опустится до +5…+10 °C, днем поднимется до +20…+25 °C.
На пятницу, 8 число, синоптики так же дают оптимистичный прогноз по теплу: температура воздуха в ночные часы составит +6…+11 °C, в дневные +18…+23 °C. Ожидается северо-западный ветер, 7…12 м/с. Осадков не предвидится.
