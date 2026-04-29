С начала сезона клещи покусали почти 500 самарцев

С начала эпидемического сезона в Самарской области зарегистрировано 479 пострадавших от укусов клещами, в том числе 152 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что за последнюю неделю, с 20 по 26 апреля, случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, клещевым иксодовым боррелиозом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано.

"По состоянию на 27 апреля на зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовано 350 экземпляров клещей, снятых с людей, антиген вируса клещевого энцефалита обнаружен в одном экземпляре (0,3%).На инфицированность боррелиями методом ПЦР было исследовано 350 экземпляров клещей, ДНК возбудителя боррелиоза обнаружена в 18 экз., что составляет 5,1%", - рассказали в Роспотребнадзоре.