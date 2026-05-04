Вячеслав Федорищев: "Самарская область отразила атаку БПЛА"

В ночь на понедельник, 4 мая, в Самарской области была объявлена опасность атаки БПЛА и введен режим "Ковер" в аэропорту Курумоч. Опасность действовала на протяжении 7 часов. За это время регион пытались атаковать беспилотники, но атака была отражена. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Самарская область сегодня отразила атаку вражеских беспилотников. По предварительным данным, все цели были поражены. Напоминаю, что приближаться к обломкам — опасно. В случае обнаружения, позвоните по номеру 112. Благодарю каждого, кто обеспечивает безопасность жителей региона", — прокомментировал глава региона

Отбой угрозы объявили около 8:00, ограничения в аэропорту Курумоч сейчас сняты.