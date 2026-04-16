Вячеслав Федорищев и Андрей Колотовкин передали дроны для военных

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал 400 FPV-дронов участникам специальной военной операции во время рабочей поездки в Тольятти в четверг, 16 апреля. В ближайшее время они будут доставлены в войсковые части, где проходят службу бойцы из Самарской области.

"Подобные дроны помогают нам во всем, — отметил Герой России Виталий Красный. — Очень приятно, что наши земляки нам оказывают постоянную помощь".

"В этой партии дронов улучшены их характеристики, прежде всего, по грузоподъемности и дальности полета. Они представлены в трех вариантах: ударном, разведывательном, а также в качестве доставщика. Всего в ближайшие дни будет передана одна тысяча дронов, — пояснил помощник губернатора Самарской области, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин. — Наш земляк Сергей Ярашев, который стал Героем России, именно такими дронами получал боеприпасы, пищу, батареи для радиостанций".

Напомним, самарский боец 68 дней и ночей в одиночку удерживал боевые позиции в Донецкой Народной Республике, находясь в тылу врага. Под открытым огнем он передавал разведданные и отражал атаки штурмовых групп ВСУ. Противник был уверен, что на том рубеже действует целое подразделение, но там находился только он. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, указом президента страны Владимира Путина он получил звание Героя России.

"Он — молодец, парень со стержнем. Мы с ним пообщались, он рассказал подробно о том, как проходили эти два месяца. Парень, действительно, Герой, с крепким духом. Сейчас он поправляется, совсем скоро начнется протезирование", — отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона добавил, что дроны нужны всегда. И правительство Самарской области на постоянной основе оказывает всю необходимую помощь и поддержку самарским бойцам и фронту. К сбору гуманитарного груза, в составе которого всегда есть техника, маскировочные сети, продукты питания и многое другое, подключаются неравнодушные жители региона, активисты и сторонники партии "Единая Россия", предприятия, бизнес-сообщество.

"Вместе с этими изделиями передавайте ребятам от нас большой привет, огромное спасибо за службу. Мы их всех ждем с победой, уверен, что она скоро будет. Будем и дальше регулярно снабжать наши подразделения необходимой современной техникой. Тем более, что все сделано в Самарской области", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона ознакомился с работой военкомата Автозаводского района Тольятти. В нем создан класс агитации по беспилотным системам. Еженедельно сюда приходят тольяттинские студенты, чтобы больше узнать о беспилотных войсках, познакомиться с принципами работы и функционалом дронов.

"Очень многие хотели бы познакомиться с принципами работы, посмотреть, как это выглядит вживую: на испытаниях, соревнованиях. Таких возможностей должно быть больше", — считает глава региона. Он отметил, что в военкомате "замечательно выстроена работа" по подготовке специалистов.

"Нужно проводить больше выездных занятий, потому что у нас очень большое количество любителей беспилотных систем и тех, кто профессионально занимается спортом. Надо проводить показательные занятия, чтобы ребята на примере тех, кто прошел большую школу беспилотных систем, видели, понимали, знали и могли принять решение вступить в беспилотные войска", — резюмировал Вячеслав Федорищев.

Напомним, вступить в войска беспилотных систем и стать оператором дрона может гражданин России в возрасте до 45 лет (до 35 лет — для FPV-дронов). Главное требование — годность по здоровью, умение длительно концентрироваться и быстро принимать решения. Заключить контракт на военную службу можно в пункте отбора (г. Самара, ул. Ленинская, 147) или в военкомате по месту жительства. Подробная информация — по телефону горячей линии: 8-800-2019-117.