Вячеслав Федорищев встретился с сотрудниками фонда "Защитники Отечества"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с сотрудниками Самарского филиала Государственного фонда "Защитники Отечества", с участниками СВО, с родными и близкими погибших на СВО. Мероприятие было приурочено к трехлетней годовщине фонда "Защитники Отечества".

Глава региона поздравил сотрудников Самарского филиала Фонда со значимой датой и поблагодарил за большую проделанную работу, за бескорыстный труд, за организацию качественной помощи военнослужащим и их близким. А также вручил заслуженные награды.

Вячеслав Федорищев в формате чаепития пообщался с присутствующими, обсудили уже проделанную работу и планы.

"Президент Владимир Владимирович Путин поддержал идею создания Фонда, выступил ее идейным вдохновителем. Какая была отдача сразу же от ребят, от ветеранов, от членов семей. Очевидно, это было очень правильное и нужное решение. И вот по прошествии трех лет здесь, в Самарской области, мы понимаем, что на 100% вся деятельность всех координаторов, всех социальных служащих, всех, кто вернулся со специальной военной операции и работает в Фонде, на 100% правильная, праведная и очень важная именно сегодня", — сказал глава региона.

Разговор получился очень душевным, хоть и не простым, у многих за плечами пережитое горе — потеря родных на СВО. Но они нашли поддержку в Фонде, а многие сами стали социальными координаторами Фонда или открыли свои проекты по поддержке семей участников СВО.

Одним из масштабных проектов, который сегодня обсудили на встрече — открытие в июле первого в ПФО центра духовного и психологического восстановления для семей участников СВО на базе Свято‑Богородичного Казанского мужского монастыря в селе Винновка. В центре будут оказывать помощь не только взрослым, но и детям. Проект реализуется совместно Государственным фондом "Защитники Отечества", Самарской епархией и региональным правительством.

Татьяна Пузырева — мать погибшего участника СВО Даниила Пузырева. Рассказала, как член рабочей группы по этому проекту, насколько будет важен такой центр в сегодняшние дни и добавила, что здесь очень необходима профессиональная команда, в том числе клинические и социальные психологи.

Губернатор подчеркнул, что будут приложены ресурсы, чтобы центр открылся как можно скорее, в том числе проведут большую работу по обучению и привлечению квалифицированных психологов.

Елена Михайлова — мать погибшего участника СВО Романа Михайлова, награжденного орденом Мужества посмертно. Она рассказала о своей масштабной работе по увековечению памяти павших участников СВО. О своем первом сборнике стихов "Боль эту надо выплакать до дна", об одном из проектов "Михайловский сад — сад Памяти" в селе Каменка Шенталинского района.

Вячеслав Федорищев отметил, что все инициативы, озвученные сегодня, будут поддержаны, будет оказана всесторонняя помощь и поддержка. Практически всех участников встречи глава региона хорошо знает, регулярно с ними встречается, очень внимательно относится к каждому проекту.

"Сегодня здесь собрались люди, которые с самого первого дня работы Фонда совместно создавали такие проекты, которые уже реализовываются. И мы все здесь очень хотели поблагодарить вас за поддержку инициатив. Все инициативы, которые исходят от наших ребят, наших семей — поддерживаются в нашем регионе", — сказала руководитель самарского филиала фонда "Защитники Отечества" Наталья Полянскова, обращаясь к главе региона.