Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем пограничника

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем пограничника

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 28 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем пограничника.

"Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

История России хранит немало примеров героизма, стойкости, мужества и самоотверженности защитников пограничных рубежей нашего Отечества.

Именно пограничники всегда первыми вставали на пути агрессора, защищая вверенные участки государственной границы. Так было в начале Великой Отечественной войны, так было и в ходе специальной военной операции, когда наши "зеленые фуражки" вступили в бой с многократно превосходящим по численности врагом в Курской области и на других российских территориях.
Безопасность границы сегодня — это и борьба с терроризмом, трансграничной организованной преступностью, смертоносным наркотрафиком, нелегальной миграцией и контрабандой.

В Самарской области в тесном и конструктивном взаимодействии с региональным Правительством эти задачи эффективно решают сотрудники отряда пограничного контроля "Поволжье". Наших пограничников отличают профессионализм, отвага и выдержка.

Дорогие друзья! В этот праздничный день искренне благодарю вас за образцовое выполнение служебного долга, постоянную боевую готовность, ответственное отношение к своим обязанностям. Спасибо ветеранам, подготовившим себе достойную смену и передавшим молодому поколению пограничников опыт и традиции своих предшественников.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, крепости духа, оптимизма, благополучия и удачи во всех начинаниях на благо нашей Отчизны!", — говорится в поздравительном адресе. 

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

